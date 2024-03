Estas son las candidatas del "Young Scholar Awards" de Esri Panamá

Las candidatas panameñas a la final del Young Scholar Award (YSA) son: Jenyfer Córdoba, de Ingeniería de cuencas hidrográficas y ambiente de la UP con su proyecto: Zonas vulnerables a inundación en la cuenca del río La Villa; Franccesca Craviotto, de Ingeniería aeronáutica de la UTP junto con Ricardo Howard de licenciatura en Biología de la UP, ambos de la región de Azuero con su proyecto: Terra Tech cultivando el futuro de la agricultura con ciencia geoespacial, así como Wendy Requena, de Ingeniería de cuencas hidrográficas y ambiente de la UP de Panamá con su proyecto: Cambio de Usos del Suelo e Identificación de Zonas de Riesgo de Deslizamiento en la Cuenca del Río Chiriquí.

Esri Panamá tiene el honor de presentar la gran final del Young Scholar Award (YSA), donde jóvenes universitarios están listos para sorprender al mundo con sus proyectos revolucionarios que utilizan tecnología geoespacial.

La gran final, que se llevará a cabo el 22 de marzo en las oficinas de Esri Panamá en Ciudad del Saber, promete ser un evento emocionante donde se coronará al ganador entre tres proyectos finalistas que representan la excelencia académica y la innovación sin límites.

