Este lunes premedia y media inician clases sin llamado a paro

Panamá- Este lunes, 11 de marzo, miles de estudiantes de media y premedia de las escuelas oficiales retornarán a clases, sin la sombra del llamado a paro militante efectuado la semana pasada por varios gremios de educadores del país.

El profesor Humberto Montero, dirigente magisterial, explicó que la decisión de levantar el llamado a paro se tomó, luego de que el pasado martes, los gremios magisteriales se reunieron con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y esta fue sincera con ellos sobre el concurso de nombramientos y el estado de las escuelas.

Indicó que en esa reunión, la ministra y su personal, les confirmó que hay 61 escuelas no operativas, porque no han sido pintadas, otras que que tienen reparaciones pendientes, entre otros temas, por lo que estas no van a iniciar clases, es decir, que el retorno escolar se tendrá que efectuar de forma progresiva, "y esto va a afectar a los estudiantes de premedia y media".

Aseguró que no quedaron satisfechos con las respuestas del Ministerio de Educación (Meduca), porque están seguros de que en mes y medio que le queda a este Gobierno, "no van a solucionar los problemas del sistema educativo ni del concurso de nombramientos".

Indicó que lo que ellos (los educadores), querían era tener argumentos para "seguir denunciando la inacción y la irresponsabilidad del Meduca".

"Ojalá y el Gobierno que gane sea más objetivo y resuelva los problemas del sistema educativo que ustedes están dejando", aseguró Montero que les dijo a los representantes del Meduca.

Montero espera que el próximo ministro de Educación conozca bien el tema y traiga estrategias para resolver la crisis del sistema.

El dirigente magisterial vaticinó que la crisis del sector educativo por la falta de docentes en las aulas está lejos de solucionarse, pues este año, según les confirmó la propia ministra de Educación, más de 300 educadores se jubilarán, cifra a la que hay que sumarle a los que renunciarán a las vacantes de áreas de difícil acceso, misma que el año pasado superó los más de 300.

Además, Montero dio a conocer que según el Meduca, los concursos de vacantes y las reparaciones en las escuelas se atrasaron debido a la huelga de finales del año pasado, cosa que él considera que no es cierto, "pues ellos pudieron aprovechar esos días de huelga para resolver el problema de las escuelas".

Por otro lado, Montero tildó de "irresponsable", que el Meduca esté instalando aulas modulares en áreas de fácil acceso, como lo que está ocurriendo en la escuela de Villa Grecia, donde luego de que la empresa no cumplió con la consttrucción , ahora le van a instalar 8 aulas modulares. "Usted cree que después que les instalen esas aulas les van a construir el nuevo plantel, eso no va a pasar, ahí se la van a dejar", aseguró.

