Estudio: Panamá con rezago educativo que debe atender con "urgencia"

Panamá mantiene un rezago educativo que necesita atender con "urgencia", con el 33 % de niños y niñas de preescolar sin acceso al derecho a la educación y un 30 % de estudiantes no matriculados en centro de enseñanza alguno, según un estudio divulgado este domingo por la patronal empresarial panameña.

Los datos, recabados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través del observatorio de calidad y vida "Panamá, ¡cuéntame!", revelan además que en términos de calidad educativa, "6 de cada 10 niños en tercer grado no logran el nivel mínimo de competencia en lectura y 7 de cada 10 niños fallan en matemáticas", según un comunicado del gremio empresarial.

El análisis, elaborado con "datos oficiales cuantitativos" y con una encuesta a la comunidad educativa, desvela también que, "aún más grave", 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura; en ciencias 9 de cada 10 jóvenes no hacen el mínimo requerido y en matemáticas casi el 100% no pasa esta prueba.

Añade el estudio que en el nivel de Premedia, por su parte, 6 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo de rendimiento en lectura, mientras que en ciencias y matemáticas "la relación es aún mayor".

"En otras palabras, nuestros estudiantes no cuentan con las bases mínimas para su desarrollo estudiantil y profesional", señaló la CCIAP.

INFRAESTRUCTURA Y DOCENCIA

La investigación, divulgada previo al inicio el lunes 6 de marzo del año escolar 2023, resalta que en términos de infraestructura el país necesita construir más centros educativos en áreas de mayor población, especialmente en niveles premedia y media.

Los resultados de la encuesta también dan cuenta que se requiere mejorar el acceso de agua potable y electricidad en escuelas de las comarcas indígenas y en las provincias de Darién, Bocas del Toro, Colón, así como en regiones educativas de mayor población en la provincia de Panamá y en la contigua de Panamá Este.

Además, mejorar el acceso a internet en las comarcas indígenas y en siete de las diez provincias del país.

'Panamá ¡Cuéntame!' igualmente refleja que se debe "implantar un sistema de requisitos de formación para docentes y directivos (de centros educativos); crear otro de capacitación y calificación de los educadores; así como establecer una "imperante actualización de los planes de estudios".

"Esta radiografía educativa, una vez más, deja al descubierto que: Panamá necesita invertir más y mejor en educación, aquí reside el destino de nuestra nación y sus habitantes", afirmó el gremio empresarial, que aglutina a unas 1.600 empresas de 15 sectores económicos. EFE

