Nacional - 09/10/25 - 12:00 AM

Fallece Marco Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

Marco Antonio Fenton Achurra, reconocido dirigente del Movimiento de los Mártires del 9 de Enero de 1964, falleció a los 82 años tras enfrentar problemas de salud.

A inicios de este año, su estado de salud se deterioró, lo que motivó la intervención del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para brindarle atención y cuidados.

Durante la jornada histórica de 1964, Achurra fue herido de bala mientras, junto a otros compañeros, intentaba izar la bandera panameña en un poste utilizando, su cinturón como apoyo.

Te puede interesar

Se sigue cayendo la mentira del caso New Business: absuelven a tres

Se sigue cayendo la mentira del caso New Business: absuelven a tres

 Octubre 09, 2025
Panamá reafirma su compromiso en materia energética

Panamá reafirma su compromiso en materia energética

 Octubre 09, 2025
Costo de la canasta básica disminuyó $1.61 en septiembre

Costo de la canasta básica disminuyó $1.61 en septiembre

 Octubre 09, 2025
Piden priorizar educación, agro y salud en el presupuesto 2026

Piden priorizar educación, agro y salud en el presupuesto 2026

 Octubre 09, 2025
Fallece Marco Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

Fallece Marco Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

 Octubre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas