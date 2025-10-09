Fallece Marco Fenton, héroe del 9 de Enero de 1964

Marco Antonio Fenton Achurra, reconocido dirigente del Movimiento de los Mártires del 9 de Enero de 1964, falleció a los 82 años tras enfrentar problemas de salud.

A inicios de este año, su estado de salud se deterioró, lo que motivó la intervención del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para brindarle atención y cuidados.

Durante la jornada histórica de 1964, Achurra fue herido de bala mientras, junto a otros compañeros, intentaba izar la bandera panameña en un poste utilizando, su cinturón como apoyo.