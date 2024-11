¡Faltan 572 por hablar sobre reformas a CSS!

Unos 641 personas se han inscrito para participar en las consultas en primer debate del proyecto que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y hasta ahora solo 69 han hablado ante la Comisión de Trabajo y Salud.

Cada participante tiene 15 minutos de tiempo para su participación. Faltan 572 y esto nos puede tomar como 23 días en sesiones de lunes a viernes... eso sería como el 19 de diciembre... la vaina no es fácil, exclamó el diputado Carlos "Tito" Afú.

Ayer el primero en participar fue el Secretario General de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), Dr. Fernando Castañeda, quien cuestionó las facultades que se le han otorgado al director de la CSS en el artículo 65, que le permite delegar en una o más empresas jurídicas con licencia de administradores, todos los fondos, no solo de pensiones.

Alonso Rodríguez, del Grupo de Pacientes de Hemodiálisis (GRUPADI), manifestó que existen ciertas irregularidades en la CSS que debe ser analizado por la nueva administración, para que los asegurados reciban una mejor y adecuada atención, ya que, muchos de estos colaboradores no cumplen con sus funciones debidamente, porque no existe una evaluación sobre su rendimiento laboral.

En cuanto a la atención médica, dijo que muchos pacientes no son atendidos a tiempo, sobre todo los de especialidades como, nefrología, donde los afectados tienen que esperar largas horas para ser atendidos o que se les realicen las diálisis.

Luis Aldeano, de la sociedad civil, se refirió al tema de los medicamentos, lo cual figura entre los principales problemas que enfrenta la CSS, por lo que, la Ley 1 de medicamentos debe ser revisada. Este proyecto no es malo, porque se está ventilando un problema de vieja data, que todos los gobiernos han estado evadiendo, sin embargo, subir la edad de jubilación no es lo más adecuado para resolver la crisis de esta entidad de salud, puntualizó Aldeano.

También participaron Humberto Montero, representante del Frente de Educadores Independientes (FRENEI), la ciudadana Marcelina Bradley y la doctora Raquel Gutíérrez de Mock, quien recomendó aclarar la terminología del proyecto.

¡Un hotel para jubilados!

En tanto, la Dra. Mariela Vargas, quien fuera asesora legislativa por 23 años, le propuso a la CSS establecer un "home" u hotel para alojar los jubilados que pagarían el costo con parte de sus pensiones. Sería una forma de autogestión, como existe en Alemania, explicó.

Este segundo día de consultas contó con la presencia del Director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon y del ministro y el viceministro de Salud, Fernando Boyd Galindo y Manuel Zambrano Chang.

Boyd Galindo, manifestó que "si no hacemos algo, el próximo año se podrá pagar el 87% de las pensiones y para el 2029 sólo se pagará el 50% de las pensiones", dijo.

Indicó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sido muy claro en decir, que no se va a ocultar nada a nadie y " nosotros no vamos a pasar la cuenta a las próximas generaciones, los vamos a mirar a los ojos y vamos a enfrentar el problema", señaló Boyd Galindo.

Estado mal agradecido con los viejos

Por su parte, el economista Felipe Argote alegó que Panamá es el país más mezquino y mal agradecido contra sus adultos mayores, porque solo destina el 0.01% del PIB para el sistema de pensiones. El Estado sólo debe aportar por ley $140 millones y a veces ni cumple con eso.

Argote no presentó propiamente su propuesta y alegó que en su libro presenta las opciones, al tiempo que cuestionó el proyecto del Ejecutivo, alegando que tiene un carácter individualista, que es un sistema que puede funcionar bien en EEUU, pero que no se adapta a la cultura panameña.

El también exvicepresidente de la Apede sostuvo que la propuesta del gobierno no funcionará y patea la lata al año 2032, cuando habrá un déficit de $4,900 millones y además cuestionó que en el proyecto de no presentaron el flujo de sus medidas (aumento de 3% de cuota, aporte anual de $966 millones y aumento de tres años en la edad de jubilación), porque no les cuadran.

Felipe Argote lanzó una advertencia a los diputados, para que no crucen esa línea sin retorno y que no vuelvan a hacer lo mismo que han hecho y a pesar de ello, ninguno está preso.

Otro economista cuestionó la argumentación de que poner los fondos bajo la administración de empresas especialistas en la administración, es privatizar. Esto es negar que vivimos en una economía pequeña, abierta y deficitaria.

El economista preguntó qué entidad del Estado, e incluso qué empresa privada en Panamá puede manejar ahorros por $4,000 millones o más y que éstos rindan arriba del 4% de interés de retorno.

Guardar fondos de la CSS bajo la almohada

Además, resaltó que muchos cometen el error y nadie los interpela, es que al hablar del Estado hacen ver que es un ser que está con los bolsillos llenos de plata para resolverlo todo, cuando el Estado somos todos, la plata que recibe el Estado y que la administra el gobierno la tenemos que aportar nosotros, pero no queremos paramétricas, no queremos alza de impuesto y parecen proponer que guardar los dineros que recibe la CSS en una caja fuerte o debajo de la almohada, es lo que se debe hacer, porque ponerlo en manos de quien nos pueda garantizar los rendimientos que se requieren, es privatizar la CSS.

