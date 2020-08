Flexibilizan horarios de movimiento y abren nuevas actividades económicas

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció el levantamiento de la restricción de movilidad de acuerdo a la cédula, a partir del lunes 24 de agosto. La movilización se realizará de acuerdo al sexo, de 5:00 a.m. a 6:30 p.m., antes del toque de queda.

En el caso de los caballeros, se permitirá el movimiento en igual horario los días martes, jueves y sábado, indicó el ministro. Los domingos se mantiene cuarentena total hasta el lunes a las 5 a.m.

El titular de Salud también indicó que se mantiene el toque de queda sábados y domingos en Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, hasta evaluar el comportamiento epidemiológico en estas regiones".

En el caso de las actividades económicas, se anunció la apertura, a partir del 24 de agosto, de las oficinas de bienes y raíces, promotores y avalúos, y la salida de distribuidoras de venta al por mayor. Además de las distribuidoras de productos no alimenticios como ropa, textiles y cosméticos podrán abrir.

“Para la próxima semana estaremos haciendo un análisis de los planes que está presentando el Área Económica Especial Panamá Pacífico para poder proceder de manera gradual pero segura a la apertura de estas empresas”, dijo.

Se indicó también que en el caso de la librerías "están dentro del comercio 'al de tal' por lo tanto pueden abrir siempre y cuando se mantengan dentro de las normas que ya hemos anunciado.

En el caso de las industria de la construcción, 19 obras del sector público y 13 del sector privados podrán reiniciar sus trabajos.

Como parte de las medidas que han adoptados se informó de levantamiento de algunas restricciones de disciplinas deportivas, entre ellos, el golf, tenis, bicicletas, patines, etc. Ningún deporte donde haya contacto cuerpo a cuerpo.

También se aclaró que se mantiene prohibido realizar fiestas o reuniones familiares o sociales así como uso de gimnasios, áreas sociales o piscinas

Publicidad

Sucre indicó que "gracias al cumplimiento de las medidas sanitarias por gran parte de la población, estamos logrando algunas condiciones que favorecen la llegada a la reapertura de nuestro país", pero aseguró que "es necesario que todos debemos cumplir las medidas de bioseguridad para que de forma gradual, retornemos a la nueva normalidad".

El domingo estuvimos de gira en la comarca de Ngabe-Buglé para seguir con el programa de trazabilidad en esta área, dijo.