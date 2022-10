Ford: Contienda de la corredera en el Molirena

Panamá- Como una contienda electoral de corredera, así catalogó este lunes el señor Guillermo Ford hijo, las elecciones primarias que realizará el partido Molirena este próximo domingo, 30 de octubre, en la que se enfrentarán tres facciones: Un Molirena por Panamá que es la que él representa, la liderada por Francisco 'Pancho' Alemán y la del diputado Tito Rodríguez.

Desde el punto de vista de Ford, en los últimos años el Molirena ha perdido credibilidad y caras. Hace falta que el Molirena proponga proyectos y se vea en la faz nacional como un partido que se preocupa por el pueblo y no que simplemente un partido electorero, "porque a veces pareciera que eso es lo que fuera", sustentó.

Dentro del Molirena "hay poca democracia", dijo Ford y prueba de ello es que él ha tenido que "pelear para poder competir", pues en esta nueva contienda interna intentaron hacer lo mismo que "ocurrió en el año 2017, cuando eliminaron todas las facciones contrincantes y "solo quedaron ellos corriendo", dijo, refiriéndose a las nóminas que representan a los que regentan el partido. ¿Qué tipo de democracia es aquella donde yo corro solo?, se preguntó Ford.

Sustentó que en esta ocasión se pudo hacer entender el Tribunal Electoral que la democracia se nutre de la sana competencia, por lo que los escritos que interpuso sirvieron para que su nómina y todas las demás pudiera competir en esta contienda electoral interna.

Al ser cuestionado sobre lo que está pasando dentro del Partido Molirena, Ford dio a entender que no se sabe. "Vamos a hacer una auditoría de pensamiento para ver qué en lo que anda cada uno en este país", dijo. Al final del camino lo que hay que tener es participación ciudadana y que los copartidarios participen en las elecciones internas", señaló.

Lo cierto es que el político sustenta que se hace necesario que las reglas del juego sean claras, pues "en este proceso no lo están". "Hemos estado luchando contra las triquiñuelas que nos han interpuesto", porque "todo lo han solicitado de última hora", indicó.

Según Ford, al interponerse estos obstáculos o triquiñuelas, lo que se busca es que los candidatos, en lugar de estar enfocando sus energías en el campo, caminando con la gente, buscando a los que tienen que votar, lo que están haciendo es ocupándose de estas correderas que, de cierta forma, "diluyen en el proceso".

"Las Triquiñuelas desorientan y sacan de foco a los participantes, lo cual ha ocurrido durante los últimos siete meses", pues según dio a conocer, no fue hasta el mes de mayo que se le informó que podía correr como candidato para las primarias del Molirena y "mientras tanto no podía hacer nada, pues no tenía la certeza de que podía ser candidato".

También mencionó que a pesar de que llevan meses en la organización de las elecciones internas, les han hecho algunas solicitudes de última hora, como "que tienen que mandar unas listas para poder tener observadores durante el proceso electoral, pero eso tiene que ser para mañana", hablando literalmente.

Otro ejemplo que citó fue que se les informó, tardíamente, que las listas con los nombres de todos los inscritos en el partido y los números de mesas donde tienen que votar "llegó ayer" es decir, que la información fue transmitida faltando días para que se realice el proceso.

También cuestionó el hecho de que no hay orden, pues desde su perspectiva "cuando hay orden se mandan mensajes de que hay seriedad".

Recalcó que los mensajes tienen que ser claros, consecuentes y congruentes para que la gente después no cuestione, porque aunque algo esté bien, "si se hace a la corredera, el proceso queda inmenso entre signos de interrogación".

Puntualizó que al Molirena no se le escucha en nada positivo que haga, que propuso una idea de trabajo o algo sobre el acontecer Nacional, solamente se le escucha mencionar relacionadolo con escándalos.

Ford adjudica lo que está pasando en el Molirena al silencio y a la opacidad, porque según dijo "cuando uno es opaco y no se pronuncia es como si uno no estuviera vivo en la vida pública"

Mencionó que cuando un partido está en la vida pública debe alzar la voz para decir las cosas que hay que criticar y aprovechar para ponderar lo bueno, pero siempre con el ánimo de que se hagan las cosas en pos del ciudadano, ya que los políticos se deben es a los ciudadanos, no de ellos mismos.

Dijo que todo lo que sale de la política es ¿qué hay para mí?, ¿quién cogió?, a la vez que resaltó que hace rato no ve al ciudadano como foco central de las políticas que se están haciendo a nivel nacional. "Y aquí pareciera que el centro de la política son los políticos. Un mundo perfecto al revés", destacó.

Al comparar el período electoral cuando el señor Guillermo Ford padre estaba vivo y el actual, Ford hijo, dijo que en aquellos días había mística, "realmente había ganas de hacer cosas por la ciudadanía".

"Cuando usted ve la historia, los Molirenas de aquel tiempo decían: hay que hacer cosas, no importa que critiquen, la crítica es buena, pero hay que hacer. Y si hacemos y nos equivocamos, la crítica nos convence de que hay que rectificar", aseguró. A la vez que sustentó que lo que no se debe hacer es quedarse callado, agregó.

Para Ford, los partidos están para ser los voceros de los ciudadanos, para escucharlos, para saber qué están necesitando y pasar la voz más arriba, para ver qué se puede hacer y ser consecuentes diciéndoles la verdad, es decir, si lo que piden se puede hacer o no, en lugar de prometerles algo que nunca le va a llegar.

A ser cuestionado sobre si esa falta de voz que tiene actualmente el Molirena en la vida política, Ford fue sincero a decir que últimamente han estado perdiendo adherentes y que el partido cuenta con la participación de muy poca juventud y que no se explica cómo solo votan 4,000 adherentes de un partido que tiene 30,000 miembros. "Eso dice que no se está mandando el mensaje correcto, que no se está cumpliendo con lo que se le está diciendo a los partidarios y que están armando un número de relleno", sustentó.

Ford y su equipo de trabajo, que forman parte de la nómina 'Un Molirena Por Panama', proponen, de resultar ganadores, recuperar el partido para que haya más democracia para los miembros del colectivo. Devolverle a los distritos sus derechos y participación ante la vida partidista, tomarlos en cuenta. Visitar y escuchar a los miembros del partido, los fines de semana, dentro de las comunidades para que se empoderen.

Aboga por un partido en donde se escuchen las bases, pues a la fecha no han escuchado ningún pronunciamiento del actual presidente del colectivo político en cuanto a las distintas situaciones que enfrenta el país.

El candidato, a quien le corresponde votar en el Instituto América, asegura que de ganar su nómina, se asegurará que haya participación dentro del partido. "También estaremos pronunciándonos sobre los temas nacionales y proponiendo acciones sobre los mismos".

Este domingo 30 de octubre, el partido Molirena, que tiene una membresía de 99,508 adherentes inscritos hasta el 25 de mayo, fecha de cierre del padrón electoral, elegirá a 505 convencionales en todo el país. Será una elección interna que se efectuará en varios centros escolares.

