¡Fue accidente, no un atentado!

Hace 42 años fue la catástrofe aérea del Fap 205 que le costó la vida al general Omar Torrijos y otras seis personas y desde entonces está el dilema si fue un accidente provocado por un error del piloto en medio de un mal tiempo o por fallas mecánicas o fue un atentado al avión DeHavilland DHC-6 Twin Otter fabricado en Canadá,

Para Germinal Sarasqueta Oller, el mayor experto en seguridad aérea de Panamá, fue un típico accidente en aquellos tiempos que a partir de las nuevas tecnologías ya no suceden. El avión, iba descendiendo se metió en condiciones de instrumentos e impactó contra una ladera del cerro Marta a una velocidad de aproximadamente 150-160 nudos. Por supuesto que se golpeó no con uno, sino con varios árboles

Todos los cuerpos quedaron donde iban sentados; el único que salió despedido fue el de la escolta Ricardo Machazek, porque no tenía el cinturón de seguridad puesto. No hubo diseminación de ningún cuerpo de los ocupantes del avión.

El tres veces director de Seguridad Aérea de Aeronáutica Civil, Germinal Sarasqueta relata que los primeros que llegaron al mediodía del 1 de agosto de 1981, o sea, 24 horas después del accidente fueron: el jefe de búsqueda y rescate de la FAP, Sergio “Chiricuto” Rodríguez; el sargento Luis Chong Sing y José I. Araúz, el mecánico del helicóptero que los llevó cerca del siniestro. A las 4 pm llegaron a pie unos militares de la 6ta zona y moradores de la falda del cerro Marta. A las 5:30 se regresaron y dejaron a 5 militares con los rescatistas. Los Machos de Montes llegaron el día 2 de agosto, en la mañana.

Sarasqueta destaca que el informe meteorológico del día 31 para esa área dictaminó condiciones adversas y cúmulos con desarrollo vertical hasta 30,000 pies de altura en la región, lluvias y visibilidad reducida por brumas y vientos. Igualmente, los pilotos de Aeroperlas volando un Twin Otter del mismo modelo que el FAP-205, que pasaron por esa área advirtieron mucha turbulencia.

Se investigó si había trazas de pólvora o explosivos sintéticos y fueron analizadas en Panamá, Canadá y Estados Unidos. En lo que respecta al fuselaje del avión canadiense, el investigador de accidentes que envió Canadá: John Gilchrist comentó que era un típico accidente CFIT (colisión de una aeronave en vuelo contra el terreno). Durante la examinación de todo el fuselaje, se confirmó que no existía la más remota razón alguna para pensar en un atentado.

Para Germinal Sarasqueta alega que las versiones del atentado "Halcón en Vuelo" que presuntamente difundió un sargento dominicano de apellido Oliveros, como no se pudo comprobar tal aseveración, pasó a hacer una leyenda urbana y parte de una cinta cinematográfica como las de James Bond.

En marzo de 1986, Hugo Torrijos en una intervención ante la Asamblea Legislativa, denunció que tenía un "90% de seguridad" que su hermano fue blanco de un complot denominado "Halcón en Vuelo", que incluyó la colocación de un aparato explosivo en una caja de sodas.

OMAR EN DATOS

Omar Torrijos nació el 13 de febrero de 1929. Tenía 52 años cuando falleció el 31 de julio de 1981.

Falleció cuando su avión De Havilland "Twin Otter" FAP-205, se estrelló entre las 11: 50 a.m. y 12: 05 p.m. contra el Cerro Marta.El avión salió a las 10: 44 a.m. de la Base de Río Hato y llegó a las 10: 55 a.m. al aeropuerto de Penonomé. Sale de Penonomé a las 11: 40 a.m. con rumbo a Coclesito en un vuelo estimado de 15 minutos.

También perecieron el piloto de la nave Azael Adames, el copiloto Víctor Raúl Rangel, el escolta Ricardo Machazek, Eric Rivera, Jaime Correa y María Ferreira.

El caso de Torrijos fue sobreseído provisionalmente el 23 de abril de 1983 por el Juzgado Segundo de Penonomé.

