Gaby ve la luz al final del túnel

El candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo dijo que se ve una "luz al final del túnel" en el problema de desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS).

Las declaraciones se dieron tras una reunión con los ex precandidatos que fueron sus adversarios en las primarias perredistas: Eduardo Ríos, Leonel Rodríguez, Franklin Arosemena y Calixto Silgado. Le quedan pendientes encuentros con Crispiano Adames, Pedro Miguel González y con Juan Felipe Pitty.

Publicidad

Sobre el tema de los medicamentos dijo que no quiere buscar culpables de un problema que tiene 40 años y anteriores gobiernos no resolvieron, pero la actual administración no va a desfallecer en la lucha contra el desabastecimiento.

Contenido Premium: 0