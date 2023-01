Gaesa, el gran holding cubano con filiales en Panamá

Cuba presenta la tragedia de haberse transformado en un régimen de gobernanza fallido y colapsado, apuntalado por el Ministerio del Interior y las FAR y un súper holding conocido como el Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA), que tiene filiales con operaciones en Panamá y otras regiones, señala un reciente análisis.

El monopolio fundado por el general Julio Casas Regueiro, y que estructuralmente pertenece el Ministerio de las Fuerzas Armadas (FAR), pero que en la práctica no es más que un gigantesco holding, está por encima de todo control o auditoría institucional incluyendo el de las propias FAR.

El "sistema de gobernanza" en Cuba, un país endeudado, sin crédito ni recursos y con protestas al alza y un éxodo que no cesa, "puede quebrarse en cualquier momento" y no es hora de "fortalecer" al causante de la crisis, advierte un análisis realizado por un nuevo "laboratorio de ideas" de Miami.

"En Cuba ha colapsado hasta la ideología", dijeron en una rueda de prensa el analista e historiador Juan Antonio Blanco y el economista Emilio Morales, dos de los integrantes de Cuba Siglo 21, una entidad fundada en diciembre pasado.

A su juicio, nunca antes se había presentado otra oportunidad como la actual para hacer un "jaque mate al régimen" cubano y no seguir jugando a quedar en "tablas", como, según dicen, se viene haciendo internacionalmente desde el triunfo de la revolución en 1959.

Aunque señala que "nunca hay un futuro predeterminado", Blanco cree que "a corto plazo" se va a dar un cambio en Cuba y los militares van a tener un papel fundamental, a no ser que aparezca en escena lo que los historiadores llaman un "cisne negro", un hecho circunstancial que de repente lo cambia todo.

El análisis preliminar publicado ayer parte de la idea de que Cuba ya no es un Estado socialista que atiende las necesidades de sus ciudadanos sino un "Estado mafioso" en el que una "oligarquía opaca" que gira en torno al "clan Castro" controla los recursos del país, según se dice en el texto.

El verdadero poder en Cuba -asevera el informe- no es el Gobierno "burócrata institucionalizado" sino esa oligarquía, representada por el consorcio Gaesa, que, según los datos del análisis, controla el 70 % de la economía y un 95 % de las finanzas.

Gaesa, que pertenece a las Fuerzas Armadas, tiene registradas sus empresas fuera de la isla, en Panamá, Luxemburgo y otras naciones.

Según Morales, Gaesa es probablemente la compañía con más plazas hoteleras de toda América Latina, más de 37,000 repartidas en 117 hoteles, a pesar del descenso del número de visitantes que recibe la isla.

De acuerdo con Morales, Cuba está "en bancarrota", aunque el Club de París le condonó $42 mil millones en 2015. La deuda reconocida por el Gobierno es de $20 mil millones, pero no están incluidos en esa cifra los $15 mil a $18 mil millones que adeuda a Venezuela y los $6 mil millones a Argentina, por mencionar a algunos países.

