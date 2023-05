Gobierno pide renuncia a directivo del Canal

La administración Cortizo le solicitó la renuncia al ingeniero y exministro panameñista Jorge Luis González Barrios como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cargo para el cual fue nombrado por 9 años, a partir de abril del 2019.

La petición de renuncia le habría llegado por boca del ministro de Asuntos del Canal, el exmandatario Aristides Royo.

Publicidad

Todo indica que el tema "China" sería el detonante de la petición de la renuncia, ya que ese tema puso al panameñista en el radar norteamericano.

Ayer, Aristides Royo envió al programa de radio "Panamá en Directo" copias de los mensajes de chats que él personalmente le envió a Jorge González.

"Buen día Jorge. No se procederá sino en estricto cumplimiento de la ley orgánica y del reglamento de la ACP. Si usted no está incurso en esas normas puede estar tranquilo y continuar sus quehaceres como miembro de la junta directiva. Saludos", fue el primer chat.

"Hasta donde conozco no me aparecen motivos jurídicos que permitan proceder. Esté tranquilo que no se actuará por noticias de prensa. Solamente si apareciesen pruebas. Que no creo que aparezcan", escribió Royo.

González fue viceministro de Vivienda, Secretario de Metas y Ministro de la Presidencia del gobierno varelista y fue uno de los encargados de manejar temas relativos a los acuerdos pactados con China, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas.

El exdiputado José Luis Varela dijo que "pensaba que a sus 83 años, el Dr. Aristides Royo era una persona que había dejado atrás su servilismo y entreguismo como lo hizo con los militares en el pasado y tenía mayor criterio propio. ¡Que decepción!"

El precandidato presidencial del Panameñismo, José Luis Blandón sostuvo que el gobierno de Cortizo nombró a dos directivos de la ACP que, constitucionalmente, le correspondía nombrar al Gobierno (de Varela) pero la alianza PRD-CD en la Asamblea lo impidió. No contentos con eso, ahora quieren sacar a un miembro para nombrar otro PRD.

Blandón le dijo a Aristides Royo que no pretendiera forzar una situación contraria a la Constitución. "Los tiempos de Presidentes de a dedo y gargantazos, ya pasaron", advirtió.

De acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 19 de 1997 que organiza la ACP, los directivos del canal pueden ser removidos por comisión de delito doloso o contra la administración pública, o también por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del presidente de la República, o con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional.

Contenido Premium: 0