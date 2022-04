Grammy para Rubén Blades y Roberto Delgado. Mira lista de ganadores

El cantante panameño Rubén Blades junto a Roberto Delgado se quedaron con el Grammy al Mejor Album Tropical Latino por su trabajo "Salswing!".

"SALSWING! Best Tropical Latin Album Grammy Awards 2022 Agradecemos a la @RecordingAcad Grammy por esta nueva distinción que recibimos en nombre de Panamá y de nuestro sector musical. Lo festejaremos a lo grande en el @ColiseoPR, el próximo 14 de mayo"; escribió Rubén Blades en su cuenta de Twitter.

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; superaron a artistas de la talla de: Tony Succar; Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico y Aymée Nuviola.

La 64 edición de los premios Grammy llegó este domingo a su fin dominada principalmente por el grupo Silk Sonic, que se alzó con el Grammy en el apartado de canción del año y grabación del año; Olivia Rodrigo, que consiguió hacerse con el gramófono dorado en la categoría de mejor nueva artista; y Jon Batiste, que consagró su disco "We Are" como álbum del año

En esta edición, que contó con la peculiaridad de haberse celebrado excepcionalmente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.), estos son los ganadores anunciados durante la ceremonia televisada. Incluye categorías latinas.

Publicidad

GRABACIÓN DEL AÑO:

"Leave The Door Open", Silk Sonic.

CANCIÓN DEL AÑO:

"Leave The Door Open", Silk Sonic.

ÁLBUM DEL AÑO:

"We Are", Jon Batiste.

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Olivia Rodrigo.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

"Starting Over", Chris Sapleton.

MEJOR ACTUACIÓN RAP:

"Family Ties", Baby Keem y Kendrick Lamar.

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

"Drivers License", Olivia Rodrigo.

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL:

"Sour", Olivia Rodrigo.

MEJOR ACTUACIÓN POP GRUPAL O EN DÚO:

"Kiss Me More", Doja Cat ft. SZA.

MEJOR ÁLBUM R&B:

"Heaux Tales", Jazmine Sullivan.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

"El Último Tour Del Mundo", Bad Bunny.

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO:

"Origen", Juanes.

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO:

"Mendó", Álex Cuba.

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO:

"Salswing!", Rubén Blades.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA:

"A Mis 80's", Vicente Fernández (póstumo).

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES:

"The Queen's Gambit", Carlos Rafael Rivera.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO:

"Mirror Mirror", Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL:

“Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL:

"Songwrights Apothecary Lab", Esperanza Spalding.

MEJOR ACTUACIÓN CORAL:

"Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony Of A Thousand'" , Gustavo Dudamel (Orquesta Filarmónica de Los Ángeles). EFE

gac/cfa

Contenido Premium: 0