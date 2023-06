Gremios evangélicos se pronuncian en contra de las 'bodas diversas'

Panamá- El pastor Edwin Álvarez, la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, así como también la Alianza Evangélica de Panamá, se pronunciaron en contra de las llamadas "primeras bodas diversas" que se realizarán en Panamá el próximo sábado 1 de julio y se desvinculan de Maricarmen Gutiérrez, supuesta pastora evangélica.

A través de un video que colgó que circula en redes sociales, en el que sacó la Biblia, la Constitución, el Código de la Familia y el Código Penal, el pastor Edwin Álvarez, sustentó las razones religiosas y legales por las cuales en Panamá no se pueden realizar bodas diversas.

En su pronunciamiento, Álvarez citó, entre otros, el capítulo 1 de Corintios 14:40, que dice que 'todo debe hacerse decentemente y con orden'.

También se refirió la parte legal, explicando que en todas se establecen las razones por las cuales en nuestro país las bodas entre personas del mismo sexo, no solo están prohibidas, sino que además están penadas por ley.

Citó textualmente lo que dicen los artículos 209 y 210 del Código Penal, los cuales establecen que: "Quienes contraigan matrimonio a sabiendas de que existe impedimento que cause nulidad absoluta serán sancionados con seis meses de prisión a un año. Mientras que el otro sustenta que: "Quien conociendo que existe un impedimento que cause la nulidad absoluta autoriza el matrimonio que se refiere el artículo anterior, se le aplicará la misma sanción que se señala en ese artículo".

El Pastor resaltó, que "Nuestra legislación es muy clara en ese sentido, por tanto, no solamente por razones de obediencia a la fe, como establece la palabra del señor, sino también con base en nuestro ordenamiento jurídico, todo evento que vaya en contraposición de lo que se establece en nuestras normas, es ilegal, no tiene efecto e incluso puede ser perseguido penalmente y puede ser sancionado", dijo a la vez que exhortó a todos a considerar lo que dijo y rogó porque "el señor te dé entendimiento en todo".

Por su parte, la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, se desvinculó por completo de la señora Maricarmen Gutiérrez, recalcando que la misma "no representa ni está ligada a CIMUF de ninguna manera".

Dejaron claro, que la llamada pastora "fue expulsada" de su organización el día 18 de noviembre de 2021, a través de una nota formal, "ya que su comportamiento no representa los valores de nuestra colectiva", pues según dieron a conocer, ella "aprovechó su puesto como voluntaria para hacer uso indebido del nombre de la organización para su beneficio personal".

Este gremio de mujeres, aprovechó el comunicado de prensa enviado a la Nación, para reiter su "compromiso con la defensa del derecho al matrimonio civil igualitario como figura legal que brinde protección a las familias homoparentales ya constituidas y a las parejas del mismo sexo.

En tanto, la Alianza Evangélica de Panamá, fue enfática al informar que la supuesta pastora, no solo no pertenece a ninguna de las Iglesias que forman parte de su gremio, sino que además no existe constancia de que la misma "cuente con la idoneidad requerida" para serlo y mucho menos si cuenta o no, con una "autorización del Tribunal Electoral para realizar estas clases de ceremonias o matrimonios".

Al igual que Álvarez, esta Alianza, citó los mismos artículos de Código Penal que él mencionó, así como también los artículos 26 y 34 del Código de la Familia, y basándose en lo que estos establecen, hicieron un llamado "a las autoridades competentes y más directamente al Procurador General de la Nación, a que se tomen las medidas correspondientes a fin de que el acto señalado no se lleve a cabo".

Además, la Alianza Evangélica de Panamá, en la nota que lleva la firma de su presidente, el pastor, Priciano Gil H., rechazó rotundamente "la celebración de cualquier acto o no, que se vaya a celebrar entre personas del mismo sexo, el sábado 1 de julio de 2023", pues desde su punto de vista "atentan contra la moral, los valores y principios cristianos, la Constitución y la ley".

El pasado martes, 27 de junio, la organización Pride Panamá anunció que este sábado se realizará las primeras bodas diversas en La Manzana, Santa Ana, como parte de las activiades de la Comunidad LGBTIQ+, para cerrar el mes del Orgullo LGBTIQ+.

