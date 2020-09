Habrá puesto de control de Amador

El Ministro de Salud Luis Francisco Sucre reveló que en la Calzada de Amador se colocará un puesto de control. "No la vamos a cerrar, sin embargo vamos a controlar la cantidad de personas que estén en ese lugar", añadió.

Respecto a las apertura de hoy, Sucre dijo que el comercio tendrá que ir abriendo después de las 10:00 a.m. de manera organizada.

Explicó que por ejemplo si el sector construcción entra a las 7:00 a.m., estas personas deben estar utilizando el servicio de transporte público de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. para llegar a su trabajo.

En tanto también se da con la apertura del Hipódromo Presidente Remón únicamente con mecanismo de apuesta virtual, sin público.