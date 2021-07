Imponen multa de $25 mil dólares al partido CD por morosidad con la CSS

El Director de la Caja del Seguro Social de Panamá, Enrique Lau Cortes, reveló que se impuso una multa de $25 mil dólares al partido Cambio Democrático por morosidad en pago de cuotas.

En sus declaraciones, Lau afirmó que en una auditoría logró determinar que la deuda es de $422,596,056 del periodo de enero de 2010 a octubre de 2015.

Por su parte la diputaba Yanibel Abrego expresó lo siguiente: "Hoy me atrevo a hablar en nombre de la bancada de Cambio Democrático. Nosotros no estamos de acuerdo que la actual dirigencia del partido se encuentre morosa con el Seguro Social. Si existen miles de dólares para pagar viáticos a nivel nacional de manera injustificada, el partido Cambio Democrático debe hacerle frente a los gastos de los empleados del partido a la Caja del Seguro Social. No estamos de acuerdo con esta situación, quiero dejarlo claro".

Recalca: "Para mí es una verguenza tener que enterarme de un amparo de garantías presentando por no querer pagarle al Seguro Social. El representante legal de Cambio Democrático debe darle cara esto. Como líder de un partido debe asumir las responsabilidades. Le exigo al presidente actual que le haga frente a la deuda que tiene con la Caja del Seguridad Social, es inaceptable que nos sentemos en una mesa de diálogo, debiéndole al Seguro Social".

La diputada dijo que no está de acuedo con lo que está pasando con la actual dirigencia de Cambio Democrático, además, recalcó que hará un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. "Un partido que tiene 13 millones de subsidio y que no se haya puesto con un arreglo de pago para poder asumir la deuda. Es inaceptable y este equipo se oponen a lo que pasa en la dirigencia actual".

Abrego le exigió a Lau Cortes que ejecute todas las medidas para que se haga el pago inmediato, argumentando que el partido tiene miles de dólares para gastar en otras cosas en esta pandemia, pero no quiere asumir su responsabilidad con la Caja del Seguro Social.