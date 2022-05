Imponen multas por violación a la protección de datos personales

Panamá- La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), sancionó con multas entre mil y cuatro mil balboas, a tres responsables de tratamiento de datos personales por violación a la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, sobre protección de datos personales.

Entre los casos sancionados, se encuentra un P.H. al cual se le impuso una sanción de cuatro mil balboas, luego que se denunciara la toma de fotografías a un documento de identidad personal de un visitante, por parte de la seguridad del condominio, lo cual constituye una falta grave, al demostrarse que se no contaba con el consentimiento del titular (denunciante) y que fueron vulnerados los principios en materia de protección de datos personales, pues se determinó un mal tratamiento de los datos personales.



Otra sanción de tres mil balboas fue impuesta a una empresa que ofrecía servicios, realizando llamadas vía celular, tratando datos personales sin el consentimiento de su titular y sin informarle la forma en que habían sido obtenido sus datos personales, ya que el titular (denunciante) no había proporcionado su número de teléfono a dicha empresa.



En este caso fueron probadas faltas graves al haberse efectuado un tratamiento de datos personales, sin el consentimiento de su titular e infracción a los principios de lealtad y licitud, así como a las garantías y derechos asignados por la Ley de Protección de Datos Personales.



Un tercer caso, corresponde a un medio de comunicación digital, al que se le impuso una multa de mil balboas, luego de una denuncia de un ciudadano que sintió vulnerada su privacidad, a raíz de una publicación de documentos personales en el sitio web. Así como haberse publicado extractos de una sentencia dictada dentro de un proceso de niñez y adolescencia que involucraba a menores de edad, relacionados con el denunciante, lo cual constituye una infracción grave.



En estos tres casos se comprobó un mal tratamiento de datos personales, al no haberse obtenido el consentimiento de los titulares y violentarse los principios y garantías establecidas en la ley.



Cabe destacar que desde la entrada en vigencia de Ley de Protección de Datos Personales (2021) se han tramitado ante ANTAI, 43 denuncias y se han impuesto ocho sanciones pecuniarias.

