Impulsan proyecto educativo “Los Niños Se Comen El Futuro”

La Fundación Prenauta de España y la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá se unen a través de un convenio de alianza estratégica para promover alimentación saludable en los colegios panameños públicos y privados.

El documento fue firmado hoy en un encuentro virtual y presidido por la presidente de la Fundación Movimiento Alimentación Saludable, Bethy Cruzado, y el mundialmente reconocido chef, Xanty Elías, presidente de la Fundación Prenauta, quien además es director del proyecto educativo “Los Niños Se Comen El Futuro”.

“Los Niños se Comen el Futuro” es una iniciativa pionera en la lucha contra la obesidad infantil por medio de acciones de educación en alimentación consciente y el conocimiento de la cultura gastronómica saludable como materia complementaria y transversal dentro del currículum de la enseñanza obligatoria. Actualmente, este proyecto llega a más de 25 mil niños en España y próximamente se internacionalizará en Chile y Panamá.

El convenio conlleva una red de alianzas público-privadas que impulsarán una serie de acciones en el país para impulsar el proyecto educativo en escuelas, y sus resultados de impacto social serán oportunamente evaluados a través de indicadores de medición.

Fundación Prenauta es una organización privada sin fines de lucro, impulsora de una nueva cultura de consumo saludable. Es merecedora de varios premios internacionales como: Basque Culinary Word Price 2021 y Gourmand Awards «The best in the world» al mejor libro de gastronomía infantil del mundo.

“Los Niños Se Comen El Futuro” empezará en Panamá el próximo año escolar como un plan piloto en aulas de colegios y escuelas bajo la coordinación del experimentado chef panameño, Mario Castrellón, miembro del Movimiento de Alimentación Saludable y reconocido mundialmente por sus iniciativas de promover la gastronomía autóctona.

El diseño del material escolar y la puesta en marcha del proyecto contará con la participación de un comité de expertos educativos, gastronómicos y sociales de prestigio, y será promocionado a través de diferentes acciones de captación de fondos y de concienciación.

