INEC responde algunas dudas sobre los censos 2023

Desde el 8 de enero del 2023 es común ver caminando por las calles de Panamá a personas con suéter azul, debidamente identificadas, y a casas con una pegatina color naranja fluorescente en su entrada principal. Todo lo anterior forma parte de los Censos Nacionales: XII de Población y VIII de Vivienda, organizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que prometen revelar interesantes datos sobre cuántos somos, dónde estamos distribuidos y cómo vivimos, entre otros detalles.

A 39 días desde su inicio, Hilda Martínez, subdirectora sociodemográfica del INEC respondió algunas preguntas sobre el censo:

¿Por qué son importantes los censos?

Un país que no tiene información clara de sus habitantes, que no tiene claro cuál es la estructura de la población por edad...es un país que está destinado a no generar políticas públicas y programas específicamente para su población, porque al no conocer cuáles son las características demográficas de los habitantes o de los residentes del territorio, estamos como a ciegas, por eso es importante que el ciudadano conozca que el censo es clave. No tenemos información desde el 2010, tenemos 12 años sin saber exactamente cuál es nuestra estructura poblacional.

¿Cómo se deciden las preguntas que deben ir en el censo?

Nosotros debemos guardar una continuidad de preguntas. Hay preguntas que se vienen haciendo desde que se inició el proceso de los censos y se han ido incorporando nuevas preguntas, dependiendo de temas emergentes, que surgen decenio a decenio. Nosotros hemos establecido reuniones previas al levantamiento del diseño del cuestionario para saber cuáles son las preguntas. Hemos establecido reuniones con todos los gremios e instituciones.

¿Por qué el censo ya no es solo un día?

En el 2010 la población se inmovilizaba un domingo, nadie podía salir hasta que fuese empadronado, y cuando ya había sido censado, se le daba una tarjeta que era una especie de paz y salvo, por si alguna autoridad competente le pedía información. Con este cambio metodológico (de dos meses de duración), lo que busca el INEC es poder usar tecnología, porque en un día era un poco complejo poder usar una cantidad de 130 mil celulares o dispositivos para recoger la información, además, a nivel del tiempo, se puede generar una curva de aprendizaje por parte de los empadronadores y supervisores que no vamos a tener en un solo día. Esta metodología nos ha permitido tener un dato de calidad.

¿Por qué el censo no se hizo a través de una plataforma en línea?

Todavía nosotros como país tenemos una cultura estadística que necesitamos fortalecer, por ende, el tema de lo que se ha denominado el censo electrónico, todavía, como país, no estamos lo suficientemente maduros para poder incursionar en esta metodología. Otros países de la región lo han hecho y el nivel de respuesta todavía necesita fortalecerse: la gente no responde o demoran mucho en enviar la información; no obstante, a nivel del INEC nos hemos preparado con varias estrategias de recuperación y no descartamos esa estrategia de recolección de cobertura a través de medios electrónicos. Hasta ahora, nuestro operativo de campo se mantiene en forma presencial, instando a la población a que abra la puerta y dé la entrevista.

¿Qué pasa con las personas en situación de calle, también son censadas?

En este caso coordinamos con los municipios para reunir a estas personas mediante cierto tipo de actividades para poder contabilizar a estas personas; ellos entran en una denominación llamada “empadronamiento especial” que abarca las viviendas colectivas o de tipo social (albergues, aldeas infantiles, internados, casas de adultos mayores, centros penitenciarios…), también tenemos un componente que son los consulados.

¿Qué garantía de confidencialidad tienen los ciudadanos, tras la recopilación de sus datos?

Toda la información que estamos recolectando está resguardada por el secreto estadístico, nosotros no divulgaremos ningún tipo de información, ni nombre, ni cédula de identidad a ninguna entidad, ni tampoco a ninguna persona en particular. Todos nuestros empadronadores y supervisores firman una resolución de nombramiento voluntario, la misma ley que resguarda el secreto estadístico hace disposiciones para el tema de violaciones a la privacidad, y todos ellos están registrados en una plataforma que nos permite conocer que es una persona que está debidamente acreditada para desarrollar el trabajo. De hecho, nuestros sistemas informáticos están blindados para que la información pase directamente del celular a nuestra base de datos.

¿Qué tienen que saber los extranjeros que también son censados?

No estamos preguntando estatus migratorio, ni número de registro, ni siquiera el número de pasaporte si son extranjeros, porque lo que queremos es saber un mapa completo de nuestros residentes, incluyendo extranjeros, porque consumen servicios, porque también están ocupados, porque tienen una serie de necesidades.

Sobre algunas preguntas del censo, ¿por qué simplemente no se recopilan de entidades correspondientes?

La data que recogemos a través del censo la cruzamos con los registros administrativos, que dicho sea de paso, son emitidos por las instalaciones de salud: nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios...,todo eso lo recogemos anualmente y lo que hacemos es cruzar información que nos brinda el censo, precisamente para verificar la robustez de nuestros registros.

¿Cuál es la logística con los empadronadores?

La primera premisa que se estableció fue que todos los empadronadores fueran del área. Ciertamente hay áreas de difícil acceso donde no se llenó la cuota para que fuese específicamente de ese lugar, por lo que tuvimos que tomar de lugares aledaños, que el empadronador viviera cerca del lugar y no propiamente dentro del lugar. Eso se hizo a través de reclutamiento y revisión respectiva y se le hace un reconocimiento de movilización.

¿Por qué todavía no me han censado?

Si veo a un empadronador que está al frente y no llega a mi casa, es que todavía no le toca a su vivienda en esa semana o ese segmento le toca a otro empadronador. Estamos haciendo el operativo en dos meses: seis semanas de campo y dos semanas de recuperación de cobertura.

¿Si hay personal doméstico en la vivienda, cómo se procede?

El servicio doméstico no es el informante adecuado. Si el servicio doméstico duerme cinco días a la semana en esa vivienda, entonces debe ser empadronado en esa vivienda. Donde reside la mayor parte del tiempo.

¿Están censando en los trabajos?

La instrucción es que el empadronador vaya a la casa y haga la entrevista en la residencia habitual, por eso, es importante que cuando se le deja la hoja de notificación, la persona pacte una cita con el empadronador, porque este debe tomar la posición de la vivienda para que quede georreferenciada. Puede darse un caso, pero tendría que ser muy excepcional y con la autorización, no solo del supervisor, sino del inspector regional.

¿Cuál es la estrategia en los edificios y PH?

Aquí hay una estrategia diferente, porque en estas estructuras el tema de la seguridad es importante. Los inspectores auxiliares se están coordinando con los administradores que conocen la dinámica de su PH o residencias con garitas, para que nos puedan indicar qué días son más viables para hacer un empadronamiento a través de un barrido: va un contingente de 20, 25 empadronadores con su supervisor y entran al PH y hacen el barrido completo de todos los apartamentos. Puede que quede un apartamento con ocupantes ausentes, por tanto se tiene que regresar.

¿Qué pasa con las viviendas que no están habitadas?

Tenemos trazada una serie de viviendas que se han denominado como viviendas desocupadas o viviendas temporales de veraneo, de alquiler. El empadronador debe hacer una investigación al respecto de esa vivienda, antes de categorizarla.

¿Qué pasará durante Carnavales?

Si las personas están en una casa de veraneo, el empadronador no debe hacer el censo en esa vivienda, debe categorizarla como una vivienda temporal. Se debe hacer el empadronamiento en el lugar donde las personas residen con el empadronador que le corresponde. No se puede empadronar donde no es una residencia habitual. Además, solo se va a censar durante el sábado y el domingo.

Los censos se realizan cada diez años. Por pandemia y temas administrativos, no se pudo realizar el censo en el 2020, pero se aspira a retomar esa periodicidad, por lo que el próximo censo será en el 2030.

DATOS

7 mil empadronadores

2 mil supervisores

136 regiones censales

