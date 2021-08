Jers Medical alega campaña sucia

La empresa Jers Medical, proveedora de prueba Sofía para detectar el virus SARS-CoV-2, denunció que está siendo víctima de una campaña sucia dirigida a afectar el prestigio de la empresa e influir negativamente ante las autoridades competentes.

Darío Martínez, presidente de Jers, indicó que como empresa no han tenido, ni tiene, ni tendrá, ningún conflicto con las autoridades de salud, ni con ninguna otra autoridad. El único conflicto que existe en este tema, es entre proveedores.

Alegó que quienes no han podido ofertar pruebas de laboratorio con la calidad y seguridad que tiene nuestra prueba Sofía, que está reconocida por la FDA de los Estados Unidos, quieren lograr con campañas sucias mediáticas, lo que no han podido lograr en buena lid, en mesa conjunta de trabajo que decide las adjudicaciones.

Se ha publicado falsamente, que colaboradores de nuestra empresa tenían relación con las instancias donde se tramitaba y adjudicaban las compras, eso es absolutamente falso, como ya fue determinado por una investigación administrativa de la Caja del Seguro Social. Otra de las noticias falsas, asegura que JERS medical, ha sido la mayor beneficiaria de adjudicaciones de compras de pruebas de laboratorio utilizadas para detectar el virus SARS-CoV-2, eso también es absolutamente falso, indicó Darío Martínez.

Hay al menos 2 empresas, que han recibido más adjudicaciones que JERS Medical y en razón de ello, los montos de ambas, son muy superiores a lo adjudicado a nosotros, actos previos a la licitación que ganamos por calidad en el producto”.

Iván Ibarra, colaborador de la empresa, lamentó que para hacerle daño a la empresa, se atente con falsas acusaciones contra su prestigio profesional, su honor personal y el de su familia. “Soy un profesional que vengo desde abajo, oriundo de la provincia de Colón, lo que he logrado como profesional lo he alcanzado en base a la preparación académica y al trabajo honrado. Lo único que hice fue aceptar una propuesta laboral que me permitía un mejor futuro profesional y económico en el sector privado. Cuando acepte trabajar en JERS medical, la empresa tenía ya una relación como proveedor de la Caja del Seguro Social y acepté porque mis funciones en la institución nunca tuvieron nada que ver con contrataciones ni nada que ver con sus proveedores.

Le estoy dando poder a un abogado de la localidad, para que proceda legalmente contra quienes han querido manchar mi prestigio profesional, mi honor personal y el de mi familia. Quienes me han calumniado, tendrán que enfrentar la justicia”, sostuvo Ibarra.

Algunos reportes sugirieron que dos funcionarios de la CSS: Iván Israel Ibarra Soto (quien renunció) y el médico Rolando Bissot, eran parte de la directiva de la empresa, pero el Seguro Social aclaró que cuando se hizo la contratación ninguno figuraba en la directiva y además éstos no guardan relación con los procesos de compra que hace la institución, por lo que se descarta el conflicto de intereses.