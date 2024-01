Juan Diego: Nito decide "no hacer nada" frente a problemas del país

Panamá- El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, arremetió este martes contra el presidente de la República, Laurentino 'Nito' Cortizo y su gabinete, asegurando que estos deciden "no hacer nada" frente a diversos problemas importantes que aquejan al país y enterrar la cabeza en la arena como los avestruces.

En su lista de problemas sin resolver, Vásquez mencionó la discusión del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social, la seguridad del país, el cierre de la mina de cobre, el abastecimiento del agua potable, el Canal de Panamá, los medicamentos, entre otros, sobre los cuales dijo que "la Asamblea Nacional no puede permitir que el Gobierno desgobierne".

Publicidad

En ese sentido, aseguró que la Asamblea debe cumplir su rol y exigirle al Gobierno que cumpla su rol hasta su último día de trabajo de este año, es decir, el 30 de junio de 2024.

El independiente indicó que solicitó que se llame a la Asamblea al ministro de Comercio, Federico Alfaro, para que dé explicaciones, "de frente al país de cuál es el proceso de cierre de la mina, de cómo se va a garantizar el cuidado ambiental, la protección de las comunidades y que la ciudadanía esté pendiente con todo el proceso aun cuando ellos se vayan del gobierno".

Sobre el tema del Canal de Panamá, sustentó que hay que llamar al que preside la junta directiva de esta entidad para que explique si ya han enviado al Gabinete las soluciones a la falta de agua, y si ya las tienen, "¿por qué no ha dicho nada?".

Aseguró que sobre este tema tiene que haber una respuesta concreta del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de qué se va a hacer, "lo que no podemos permitir es que el próximo año el Canal de Panamá diga, por el tema de la sequía, que van a dar menos ingresos", porque si esto pasa significa que no se están tomando las medidas de precaución a tiempo, "y yo no estoy dispuesto a ser parte del problema, sino de la solución".

En cuanto al Programa de Vejez Invalidez y Muerte (IVM), de la Caja de Seguro Social (CSS), discusión que se quedó pendiente, Vásquez indicó que "lamentablemente el presidente ha optado por actuar como los avestruces frente a problemas importantes del país, él entierra la cabeza en la arena y el Gabinete hace exactamente lo mismo".

Sobre la seguridad del país, destacó que el mandatario ni lo tocó en su discurso del pasado 2 de enero, pese a que el 2023 fue el año más sangriento en el distrito de San Miguelito.

El parlamentario también se refirió al debate de la Ley de Medicamentos, asegurando que el mismo debe reiniciar esta semana, pero lo que ocurre es que esta es un poco rígida, ya que los vetos deben discutirse antes.

Vásquez solicitó a todo el pueblo panameño que se presenten a la Asamblea a revisar el documento y que por lo menos a él le envíen sus observaciones de esta ley compleja que debe beneficiar a los pacientes que no encuentran medicamentos o que estos están demasiado caros.

De igual forma, se mostró en contra de que se aumenten los gastos en el Ministerio de Gobierno para la mudanza de esta entidad del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Desde el punto de vista de Vásquez, la decisión de que esta entidad se mude a otras instalaciones "no debe ser tomada a la ligera ni por un gobierno que va saliendo", pues él está convencido de que el edificio "hay que restaurarlo, ya sea para que se quede el ministerio allí, para restaurarlo para un museo o para lo que sea que se vaya a hacer".

Contenido Premium: 0