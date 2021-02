Juventud de RM protesta contra los cortes de luz y aumento de edad de jubilaciÃ³n

Jóvenes miembros del partido en formación Realizando Metas (RM), protestan la mañana de este lunes frente a la sede de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), contra los cortes de la energía eléctrica a los clientes que consumen más de 400 kilowatts.

Portando sus mascarillas y manteniendo la distancia, los jóvenes aplauden y corean consignas en contra de la medida anunciada la semana pasada por la Asep sobre la suspensión del suministro de luz.

"¿Quién te crees tú?, no me cortes la luz", coreaban los jóvenes una y otra vez al unísono, así como también gritaban "abajo los cortes de luz, abajo".

#NacionalCri Con el Vale Digital solo se pueden comprar alimentos, medicinas, así como también artículos de primera necesidad. https://t.co/NA2voaAWl2 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 1, 2021

También se anunció que próximamente la Juventud de Realizando Metas implementará una línea caliente para que las personas afectadas puedan denunciar los cortes de luz y se comprometieron a enviar un escuadrón que evitará que les suspendan el servicio.

Los manifestantes también están protestando por el posible aumento de la edad de jubilación de la Caja de Seguro Social y uno de ellos sustentó que los jóvenes son los principales afectados, porque es su futuro el que está en juego.

"Yo no sé si me voy a jubilar, yo no sé si yo voy a poder tener la tranquilidad de tener un ingreso de la Caja de Seguro Social, ya que el gobierno del Panameñismo y el actual del PRD, con su vicepresidente -Gabriel- Gaby Carrizo, han venido a destruir el país", dijo.

La semana pasada la Asep, a través de la resolución No.16592 del 21 de enero de 2021, anunció los cortes de energía a partir de este 1 de febrero de 2021, pero luego advirtió a las empresas de distribución eléctrica: Elektra Noreste, S.A. (ENSA), a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), que no podrán aplicar lo establecido en el artículo 116 del Texto Único de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, a los clientes beneficiados de la Ley No. 152 de 2020, que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kWh/mes, ponderado a treinta (30) días calendario.

La entidad también estableció que a partir del 1 de marzo de 2021, las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pagos, tal y como establecen las normas, antes de efectuar cualquier medida de corte.

#NacionalCri Juventud de Realizando Metas protesta frente a @AsepPanama por las medidas anunciadas, además, anuncian línea caliente para que denuncien los cortes y pueda llegar el escuadrón a evitar estos cortes. @somosrmpa



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/QdpPmJD9Qk — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 1, 2021