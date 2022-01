Lanzan campaña "Cuida Tu Vida y la de Tu Familia”

Una campaña dirigida a impulsar una cultura de seguridad vial en Panamá, cuyo lema es “Cuida Tu Vida y la de Tu Familia” fue lanzada por la Fundación Seguridad Ciudadana Pro Orden y Disciplina (Fundasec).

El objetivo de esta iniciativa cívica es prevenir y disminuir los accidentes vehiculares, creando conciencia en los peatones y conductores sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito, además incentiva a la práctica de la cortesía y tolerancia.

El presidente de Fundacec, Ezequiel Vargas Garrido, señala que existe una anarquía vehicular en las calles de Panamá, motivo por el cual esta fundación, integrada por miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) une esfuerzos, para combatir la delincuencia y disminuir los accidentes vehiculares.

De acuerdo con Vargas Garrido, el exceso de velocidad, no cruzar por las líneas de seguridad, no utilizar los puentes peatonales y la falta de cortesía en el manejo son algunas de las incidencias viales más comunes y graves que se registran a diario en las calles de Panamá, sobre todo en la ciudad capital. “Muchos conductores no quieren ceder el paso, lo que trae como consecuencia colisiones, en ocasiones con resultados fatales”, afirmó.

Según cifras estadísticas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito en el 2021 se registraron hasta noviembre 26,159 accidentes de tránsito, 6,056 lesionados y 219 víctimas fatales.

Vargas Garrido, hace un llamado a población, clubes cívicos y medios de comunicación social, para que se sumen a esta campaña.