Lau defiende acuerdo con FCC, Zulay le da hasta con el banquillo

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés reconoció que la existencia de la Ciudad Hospitalaria con la presente pandemia del Covid-19, pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte...el manejo habría sido otra cosa si estuvieran abiertas estas instalaciones.

Lau Cortés anunció que se han finiquitado los términos con FCC para reactivar la construcción de Ciudad de la Salud, que debe ser culminada en el primer cuatrimestre del 2024.

FCC sale del proyecto y cede el contrato a un consorcio panameño de construcciones hospitalarias; se retira un reclamo arbitral por $125 millones, la compañía española está obligado a dejar una fianza de cumplimiento por $140 millones hasta que sea reemplazada por una fianza total del proyecto por parte del nuevo consorcio.

Además FCC deberá devolver a la CSS $1.2 millones y dejar una fianza por vicios ocultos o defectos de la obra por $33.9 millones.

Se confecciona una séptima adenda, la cual consiste en reajustes económicos y de tiempo, con fianzas que garanticen el cumplimiento de la construcción en un plazo no mayor de 24 meses, expresó el director de la CSS.

Enrique Lau alegó que habían dos caminos: pelear hasta la eternidad y no terminar obra o ahorrar tiempos en peleas legales.

Sin embargo, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez cuestionó a Lau sobre el acuerdo con FCC, expresando que le "enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta".

"Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos...¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robo la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.