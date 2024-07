¡Le salió el cobre a Vamos!

El diputado Luis Eduardo Camacho dijo que le salió el cobre a la bancada de los radicales supuestamente honestos de Vamos, ya que el partido Realizando Metas cedió un escaño en la Comisión de Presupuesto para la minoría de MOCA, pero los cruzaron.

Camacho -durante el periodo de incidencia- exclamó que los de Vamos aplicaron el juega vivo y no le dieron espacio de ni a Moca, ni a Patsy Lee, del Partido Popular y se quedaron con los 5 escaños.

Según el Reglamento Interno de la Asamblea a la bancada de Vamos, le correspondían 5 posiciones en la Comisión de Presupuesto y esa situación mantenía trancada la conformación de dicha instancia, por lo que RM optó por renunciar a uno de sus tres escaños para solventar la situación, pero para permitir que los de MOCA accedieran a esa representación.

¡No todo lo que brilla es oro!, exclamó Camacho.

Sin embargo, José Pérez Barboni, de MOCA, alegó que esos argumentos de Camacho buscan dividirlos. Afirmó que ellos apoyaron las 5 designaciones de Vamos y no es cierto que se dejaron congear.

Pero Ernesto Cedeño, también diputado de MOCA, reveló que la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda le preguntó si quería ser miembro de la Comisión de Presupuesto y él accedió a ello, pero cuando hicieron la votación en la llamada Bancada Estratégica, solo sacó dos votos.

Cedeño confirmó que los diputados de la coalición Vamos, a través de una votación, lo excluyeron de la Comisión de Presupuesto, ya que no era parte del "modelo original" consensuado por la alianza estratégica.

Ernesto Cedeño dijo que no sabe si fue un pase de factura por no haber votado a favor de Gabiel Silva, como candidato a la secretaría general de la Asamblea.

