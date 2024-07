Madre pide ayuda para mejorar la calidad de vida de su hijo

Tras subir más de 50 escaleras, en el sector 1 de Los Andes 2, en el distrito de San Miguelito, llegamos la casa de la señora Vielka Vásquez, quien lucha por tener mejores condiciones para su hijo Héctor Alexis Escobar, quien sufre las secuelas de un trauma cráneo encefálico severo debido al accidente que tuvo en su vehículo hace siete años.

Vásquez muy amablemente nos abrió las puertas de su casa para contarnos la historia de su hijo, de 31 años. Ella, entre lágrimas recordó cómo fue aquel momento del accidente y dijo que los doctores le dieron a su hijo prácticamente sin vida, pero con la ayuda de Dios y sus terapias, su primogénito ha mostrado algunas mejoras.

La ama de casa confía mucho en Dios de que su hijo pueda volver a caminar, pues ha dado pequeños pasos, él se apoya a unos barandales, que están en el portal de su hogar; la madre señaló que la pasada Alcaldía de San Miguelito le brindó los barandales, que han sido de gran ayuda para la recuperación de Héctor.

Por otro lado, mencionó que los doctores le recomendaron comprar un aparato para ayudarle a que su hijo pueda volver a caminar, pero ellos no se los han podido comprar por falta de dinero, aunque han hecho lo humanamente posible. Además, necesita de suma urgencia un baño higiénico para su hijo, por tal motivo hizo un llamado a las autoridades para ver si le pueden brindar la ayuda.

“Él está necesitando un aparato (que va en la cintura) para poder caminar solo, pero lo cotizamos y valía hecho mil y tanto, y si lo comprábamos las piezas en alrededor de 500, pero lo que él le dan (pensión) no nos alcanza, y lo que gana mi esposo es mínimo. Además, me gustaría que me ayudarán con el baño higiénico porque tengo que estar bañándolo en el portal, cuando tengo visita poner sábanas para bañarlo y el piso ya se está bañando” sentenció la madre a “Crítica”.

Mientras Héctor miraba la vista espectacular que tiene su hogar (puede ver parte del distrito y los rascacielos de la ciudad capital), pero también nos escuchaba muy atento, su madre, dijo que pasa un calvario a la hora de trasladarse para sus citas, pues tiene que pagar alrededor de 5 dólares a un señor para bajar y subir a su hijo del lugar donde viven, y eso que algunos vecinos las apoyan, luego gasta 20 dólares en taxi.

La señora Vielka comentó que a raíz de los altos costos tuvo que dejar de asistir a las terapias.

“Nosotros lo llevamos a las terapias, pero más era lo que gastábamos en taxi… Se le hicieron las barandas y hace sus terapias en casa… Nosotros lo estamos llevándolo a las citas más importantes (vistas, oídos, psiquiatra y el neurólogo)”, manifestó Vásquez, quien tuvo que dejar de trabajar para cuidar a Héctor.

Por último, Vielka nos comentó que su fortaleza está en Dios para seguir adelante y espera que algún día su hijo, a quien describió como muy educado, vuelva a caminar.

