Magistrados baila la vara posponen debate presidencial

Los magistrados del Tribunal Electoral volvieron a hacer gala de improvisación y cambiaron sus propias decisiones para ganar aplausos o complacer. Ayer decidieron posponer el primer debate presidencial, porque no quieren que participe José Raúl Mulino, mientras se encuentre en firme la candidatura de Ricardo Martinelli.

Culillo a propuestas Martinelli-Mulino

José Raúl Mulino advirtió que va a ir los debates, gústele a quien guste. Hicieron de todo para que Ricardo Martinelli no pudiera asistir. Eso es culillo. Ahora también ponen palos en la rueda para que yo no vaya, porque saben que somos del mismo equipo, que vamos a volver a prender la economía y llevar buco chen chen y felicidad al pueblo. Eso les aterra...saben que el pueblo panameño no es pendejo.

Mulino: no tengo miedo a debatir

Ese Tribunal Electoral parece que le hace caso a una voz a y un periódico...si tienen miedo que no se note. Dónde sea y cuándo sea...no le tengo miedo a debatir con ninguno de esos candidato...solo espero que ahora no retrasen el 5 de mayo

El Tribunal Electoral anunció que se "reprograman" las fechas de los tres debates presidenciales a la espera de que se defina lo de la candidatura de Ricardo Martinelli, que enfrentaría un proceso de inhabilitación de dos instancias.

Los magistrados dieron marcha atrás a su decisión previa de permitir a José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, participar en los debates en sustitución de Martinelli.

La candidata a la presidencia por libre postulación Maribel Gordón, a través de una carta al Tribunal Electoral subrayó que según el reglamento, la participación en el debate "es exclusiva de los candidatos presidenciales", por lo cual "no puede haber sustitución" y, de no presentarse el candidato, su puesto quedaría "vacío".

Melitón: temo hasta que aplacen las elecciones

Para el candidato por libre postulación y el partido PAIS, Meliton Arrocha, la posición del Tribunal Electoral, es cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó. Acomodar a una campaña le hace un flaco favor a la democracia. Espero que no se les ocurra postergar la elección. Exhortó a todos los candidatos a oponerse, añadió.

Lombana: Lalo, Juncá y Guerra son una vergüenza

En tanto, el candidato del partido Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana dijo que es una vergüenza que a menos de tres meses para las elecciones, los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Luis Alfonso Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, sigan alimentando la incertidumbre.

"Actúen y que participe quien corresponda en los debates, pero no suspendan este ejercicio democrático. Estamos listos para debatir con quién sea y cuándo sea. Esto afecta a la democracia", advirtió Lombana.

Carrizo no quiere a Mulino

En tanto, el abanderado del oficialismo José Gabriel Carrizo expresó su preocupación por los cambios al calendario electoral aprobado para los debates a escasos 4 días de la celebración del primero de ellos.

Carrizo reclamó el cumplimiento del Código Electoral y el respeto a las fechas establecidas desde el 2022 en el Plan General de Elecciones (PLAGEL).

Pero el candidato del PRD pretende que José Raúl Mulino no participe, alegando que en las reglas del debate comunicadas a las distintas campañas, se nos enfatizó que de no asistir el candidato presidencial se quedaría el espacio vacío.

Martinelli-Mulino deben hacer live y dejar solo a los ponys electorales

El analista Pedro Sittón Ureta sostuvo que el Tribunal Electoral no tiene criterio propio, funciona a merced de los grandes grupos económicos y crea incertidumbre política como en los meses previos al golpe militar de 1968. Esos poderosos tropiezan con la misma piedra cuando dieron paso al gobierno castrense y no aprenden, añadió.

Según Sittón, la nómina Martinelli-Mulino debe hacer su propio debate con un live en redes sociales...modernicen la comunicación política con el pueblo y dejen solo a los ponys electorales hablando entre ellos en su show time.

Zular cabreada con posposición

En tanto, la candidata Zulay Rodríguez expresó su descontento con la decisión de aplazar el debate presidencial. Si había un consenso previo y una fecha fijada entre las partes, se debió haber honrado ese acuerdo. Indistintamente de este contratiempo, estoy preparada y seguiré dándole a conocer a los panameños mis propuestas a través de las redes sociales, añadió.

Por su parte, Rómulo Roux dijo que iba ir al debate con quien esté o no esté ahí. Si el Tribunal Electoral decidió suspender la fecha es por algo, dijo el candidato, alegando que no le interesan los problemas legales de otras campañas.

Mireya: mal mensaje del TE

Mientras que la exmandataria Mireya Moscoso calificó de "mal mensaje" que el Tribunal Electoral manda al país que esperaba saber qué proponen los candidatos al país.

