Mañana elecciones para escoger autoridades tradicionales comarcales

Panamá- Mañana, domingo, 13 de febrero, se realizarán las elecciones para escoger a las principales autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe-Buglé.

Según cifras oficiales emitidas por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, estarán habilitados para votar en estos comicios 160,968 electores, de los cuales 78,491 son mujeres y 82,477, hombres.

Se elegirá a un cacique general, tres caciques regionales, nueve caciques locales y 384 delegados al Congreso General; de estos, en cumplimiento con la paridad de género, 192 deberán ser mujeres y 192, hombres.

Para estos cargos se han postulado en las tres regiones: 16 aspirantes a cacique general, 28 al Congreso Regional (6 en Ñö Kribo, 9 en Kädriri y 13 en Nidrini) y 74 al Congreso Local (5 en Jirondai, 12 en Besikó, 7 en Mironó, 12 en Nole Duima, 15 en Müna, 9 en Kankintú, 6 en Kusapín, 5 en Santa Catalina y 3 en Ñürüm).



En este proceso electoral se han habilitado 337 centros de votación con 493 mesas de votación, que abrirán, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en las tres regiones electorales comarcales.



En la Quebrada de Guabo, área comarcal de Chiriquí, funcionará la Junta Comarcal de Escrutinio para estas elecciones.