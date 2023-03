Martín reconoce que Odebrecht llegó con su gobierno

El exmandatario Martín Torrijos, quien busca volver a ganar la silla presidencial, pero desde una tolda política diferente a su partido -el PRD- reconoció que en su gobierno (2004-2009) fue que llegó la controvertida empresa brasileña Odebrecht, investigada en Panamá y decenas de otros países por casos de corrupción en proyectos de construcción contratados por los gobiernos.

No obstante, Torrijos aclaró en "Panamá en Directo" que cuando Odebrecht llegó a Panamá a finales de la década del 2000, lo hizo simultáneamente a muchos otros países, y nadie sospechaba los problemas que traería.

"Dicen que Odebrecht llegó en mi gobierno. Sí, efectivamente, pero Odebrecht llegó a todos los países de América, Estados Unidos, África durante esa época. Era una constructora grande donde nadie sabía lo que estaba pasando", dijo Torrijos.

"Todas las obras de distintos gobiernos se investigó", reiteró el exmandatario. "Durante un año me vieron el Ministerio Público y las fiscales vieron todas mis cuentas. Yo tengo un sobreseimiento. No es que no me investigaron a mí como algunas personas piensan. A mí se me investigó mi periodo hasta la saciedad".

Agregó que "no tengo vinculación con temas de corrupción, no soy parte de ningún proceso. Yo no tuve problema en que se me investigara, a pesar de que a mí, en dos periodos presidenciales (Martinelli y Varela), lejos de tener amigos en el gobierno tenía personas con un afán político de encontrarme algo".

La Fiscalía pidió enjuiciar por lavado de dinero al miembro del gobernante PRD y exdirigente del "Team Martín", Rod Díaz.

En la sustentación de la Fiscalìa, se destacó que el perredista Rodrigo Díaz Paredes, quien fue aspirante al CEN del PRD , a través de Mundial de Valores, Villa Loly y Logaro recibieron fondos de Odebrecht. Algunas de las transferencias las realizó Klenfield Services y se utilizó cuentas en Citi Bank de Nueva York.

Entre las transferencias que se citan hay una de 1 millón 163,969.34 y otra por $545,818.86. La Fiscalía mostró parte de la declaración de André Rabello que habla de un pago de $5.5 millones en el gobierno del PRD y habla también de otra suma de $12 millones.

La Fiscalìa sustentó que este dinero supuestamente había salido de los proyectos de la autopista Madden Colón, en el Gobierno de Martìn Torrijos.

