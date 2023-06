Martinelli apuesta a generación de empleo y recuperación económica

El expresidente de la República y candidato presidencial por el partido "Realizando Metas", Ricardo Martinelli, dijo que como empresario es generador de empleo, paga planilla e impuestos a diferencia de los otros candidatos presidenciales.

LEE TAMBIÉN: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



El líder de "Realizando Metas" apuesta a la generación de plaza de empleos y la recuperación económica del país para devolver la calidad de vida de los panameños que se han visto afectados por el deterioro marcado de este Gobierno.

"Hay que generar empleos y pagar impuestos porque sin esto no hay obras para la construcción de escuelas, hospitales y calles".



Resaltó que en el 2024 trabajará como siempre de la mano con los sectores empresariales, industriales y agrupaciones sindicales para lograr un mejor país.

Con respecto al proceso que se le sigue por el caso New Business, manifestó que cree que no será inhabilitado… "esto va a ser como 1989 entre más me golpean más subo".



Sostuvo que "No hay nada para condenarme, pero hay todo para condenarme porque hay quienes no quieren enfrentar al pueblo en las urnas que desean un cambio frente al desgreño de este gobierno".



En el aspecto político, expresó que Relizando Metas (RM) el próximo domingo concluirá con sus elecciones internas para ofrecer de forma completa la oferta electoral con miras a las elecciones generales del 2024.



Indicó que han sostenido conversaciones con otros partidos políticos; pero, no descarta la posibilidad de que se vayan solos para las elecciones del 2024, ya que la principal alianza es con el pueblo.



Preocupación por el tema de la CSS



El expresidente Martinelli, que ocupó el cargo de director de la Caja de Seguro Social (CSS), criticó la posición conformista del actual Gobierno frente a la crisis de la primera institución de seguridad social.



"Cuando yo fui director de la CSS había 12 mil trabajadores, actualmente hay 50 mil".



Dijo que este problema de la CSS hay que "tomarlo por los "cachos" no es posible que hayan instalaciones que no han sido abiertas, no haya medicamentos y atraso en las citas médicas y cirugías.

En cuanto, al contrato del Estado con Minera Panamá destacó que es importante que pronto se discuta en la Asamblea Nacional, a pesar de que desconoce el contenido de lo que se negoció.



A medida que se conozca el contenido del contrato se puede mejorar.



El candidato presidencial por el partido "RM" y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, brindó estas declaraciones durante su participación en el lanzamiento de la Agenda País 2024 -2029 por parte de la Cámara de Comercio.

#NacionalCri "Chen chen" para el pueblo, agarrar al toro por los cuernos en el caso de la CSS, mejorar las oportunidades de empleo en el país, hacer carreteras, hospitales y más es la visión del expresidente @rmartinelli. Indica que hay que poner en orden todo por un mejor futuro pic.twitter.com/a5gdR2UtgN — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 27, 2023

No hay nada para inhabilitarme. Entre más me pegan más subo, dijo @rmartinelli. Video:@as_salazar pic.twitter.com/i7UL17ykZv — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 27, 2023

Contenido Premium: 0