Martinelli denuncia a jueza Baloisa Marquinez por no respetar ley

El expresidente Ricardo Martinell cuestionó la falta de separación de funciones en algunas instancias judiciales, lo que está afectando el debido proceso.



Martinelli, a través de sus redes sociales, denunció que la jueza Baloisa Marquinez no está respetando la ley y solo sigue "instrucciones", lo que está pisoteando la justicia en el país.

Martinelli también ha señalado que en Panamá se está violando el derecho a probar la inocencia de las personas acusadas, ya que las pruebas presentadas ante la jueza son rechazadas sistemáticamente, lo que obliga a los acusados a recurrir a instancias superiores para hacer valer su derecho al debido proceso.

El ex presidente se pregunra cómo puede defender uno mismo en un proceso político amañado, en el que las pruebas no son consideradas y la justicia no está siendo respetada. Martinelli dijo que Panamá es el único país donde se acusa a las personas sin pruebas y se fabrican procesos judiciales en su contra.

Diversos sectores de la sociedadhan pedido a las autoridades que se garantice el debido proceso y se respete la separación de funciones en el sistema judicial. Se espera que las instancias superiores respeten la justicia y hagan valer el derecho a la defensa de los acusados en el país.

