Martinelli: Las elecciones se ganan en las urnas, no en tribunales

El expresidente Ricardo Martinelli tras ser procamalado como candidato presidencial por el partido Realizando Metas utilizó su discurso para exponer su preocupación por los intentos de silenciar la voluntad popular y socavar la democracia en Panamá.

Martinelli denunció el uso del poder judicial como una herramienta política en su contra. Desde hace más de una década, desde que dejó la presidencia de la República, ha sido objeto de procesos judiciales manipulados y se le ha irrespetado el fuero penal-electoral, el cual debería garantizar su protección como aspirante presidencial, según lo estipulado en el Código Electoral.



Destacó que, a pesar de liderar las encuestas de opinión, se ha planeado y ejecutado un juicio político con el único objetivo de inhabilitarlo como candidato presidencial de Realizando Metas. Afirma que se han utilizado leyes y procedimientos jurídicos de manera sesgada con el fin de anular su participación en la contienda.

Señaló que existe un temor evidente hacia la voluntad popular y criticó al candidato oficialista y a sus seguidores por quedarse rezagados en las encuestas de opinión. Considera que si se logra eliminar su presencia en las elecciones, sus adversarios creen que tendrán una oportunidad irreal de alcanzar el poder.

Además, denunció el deterioro de la democracia en Panamá, afirmando que se han violado la Constitución Nacional, los códigos y las leyes en aras de proteger intereses particulares.



Acusó a grupos de poder económico y político de utilizar sus medios de comunicación para difundir falsedades y manipular la información, con el objetivo de evitar que él regrese al gobierno y promueva proyectos y propuestas en beneficio del pueblo.

El candidato ha recordado los años posteriores a su mandato, resaltando el aumento del desempleo, la creciente criminalidad, la ineficacia gubernamental y la persecución política que ha sufrido. Ha mencionado casos emblemáticos, como la paralización de proyectos importantes para el país, que han generado un gran costo económico y afectado a la población.

El candidato ha reafirmado su inocencia en los casos que se le imputan y anunció o su intención de recurrir a instancias internacionales para denunciar las irregularidades y la inmoralidad que, según él, están tratando de afectar el derecho del pueblo panameño a elegir libremente.

Concluyendo su discurso, el candidato ha resaltado la importancia de respetar la democracia y ha instado al Tribunal Electoral y a los observadores internacionales a hacer valer el fuero penal-electoral y garantizar una competencia electoral justa y equitativa. Ha expresado su confianza en la imparcialidad de los magistrados y ha agradecido a aquellos que han apoyado su causa, resistiendo las presiones políticas y judiciales.

También dejó claro que su objetivo no es buscar venganza ni revancha, sino trabajar incansablemente por el bienestar del país y de todos los ciudadanos. Ha enfatizado que no se detendrá en perseguir a quienes le han causado daño, sino que se centrará en construir un futuro próspero para Panamá.

Enérgicamente, el candidato ha instado a dejar atrás las disputas del pasado y mirar hacia adelante, ya que el país no puede permitirse perder más tiempo en inacción. Ha hecho un llamado a dejar de lado la vagancia y poner manos a la obra para superar la difícil situación económica que atraviesa la nación.

El candidato ha expresado su confianza en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y en su reconocimiento del fuero penal-electoral, asegurando que todos los candidatos deben ser protegidos y que el pueblo panameño tiene el derecho de expresarse en las urnas. Ha reafirmado su compromiso con la democracia y ha resaltado que las elecciones se ganan a través del voto de los ciudadanos, no en los tribunales.

Con estas contundentes declaraciones, el candidato de Realizando Metas ha dejado claro su determinación de enfrentar los obstáculos y defender su derecho a competir en igualdad de condiciones. Ahora, queda en manos de las autoridades competentes garantizar un proceso electoral transparente y justo, donde la voluntad del pueblo panameño sea respetada.

El candidato concluyósu discurso agradeciendo a todos aquellos que han permanecido a su lado, creyendo en su inocencia y luchando junto a él. Ha finalizado con un mensaje de esperanza, asegurando que, con la ayuda de Dios y el apoyo de todos, el país saldrá adelante de la difícil situación y retornará al éxito del pasado, con un Panamá grande, próspero y en beneficio de todos los ciudadanos.

El discurso completo de Martinelli es el siguiente:

Elecciones Primarias Presidenciales de Realizando Metas

Buenas tardes (noche) a todos, gracias por su presencia en el cierre de las presidenciales de Realizando Metas, un saludo a todos los candidatos que compitieron y a los presentes.

Hoy quiero exponer mi situación política al país y al mundo.

No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá… Le tienen terror a la voluntad popular.

Soy quien lidera todas las encuestas de opinión, sin embargo, desde oficinas refrigeradas desde el Casco Antiguo y desde las colinas de Ancón se planifica y ejecuta un juicio netamente político.

Desde hace más de 10 años, he sido víctima de utilizar el poder judicial para acabar con mi carrera política y he sido blanco de esta práctica, desde que dejé de ser presidente de la República.

Las leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarme, como candidato presidencial del partido Realizando Metas, mediante procesos amañados.

Me están irrespetado el fuero penal-electoral, a pesar de que soy aspirante presidencial y el Código Electoral establece esa protección para no ser perseguido políticamente.

Este fuero, fue creado para que los candidatos realizaran campaña, y no ser perseguidos por otros políticos, ni que se use el Órgano Judicial con ese fin.

Sin duda alguna, el candidato oficialista y los ponys electorales van atrás en los sondeos de opinión y si me eliminan de la contienda, ellos creen que tienen la irreal esperanza de una oportunidad electoral.

Conmigo han hecho trizas la Constitución Nacional, códigos y leyes, para encender el fogón.

Le pido al Tribunal Electoral y a los observadores internacionales que hagan respetar la democracia, el fuero penal-electoral y la voluntad popular.

A mis adversarios ni siquiera les interesa que vaya a prisión, porque saben que eso no sucederá… su kilométrica meta es que no compita en el 2024.

No saben qué hacer con sus acciones para impedir que el pueblo panameño sea beneficiado con mis proyectos y propuestas como presidente en el 2024.

La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en una campaña.

Comprendo que en las elecciones del 2019 a otros dos candidatos, se les respetó el fuero penal-electoral pero en mi caso se intenta aplicar otra ley y otro código.

Hay una ¨Mano Tenebrosa y Peluda¨ que quiere intervenir y secuestrar a la democracia panameña, y que no quiere que los ciudadanos tengan mejores días, empleos, mejores salarios y que puedan disfrutar con su familia.

Grupos de poder económico y político utilizan sus medios de comunicación para crear tormentas de falacias, embustes, mentiras, manipulando la información para evitar que yo vuelva a gobernar en Panamá.

Son los mismos que exprimen al pueblo panameño con sus famosas excepciones fiscales, concesiones estatales y evasión de impuestos.

Fueron los mismos que durante mi administración tuvieron que pagar impuestos, que se usaron para hacer obras en beneficio del pueblo.

Desde que terminé mi mandato, durante los cinco años siguientes, Panamá entró en un laberinto de desempleo, incremento de criminalidad, inoperancia gubernamental y persecución política.

Se perdieron millones de balboas, bajo la excusa de investigaciones penales armadas desde un Ministerio Público paralelo, como la Ciudad de la Salud, paralizada en su totalidad, mientras los panameños necesitaban a gritos un hospital moderno, en una pandemia que mató a miles de compatriotas.

El reinicio de estas obras, con el gobierno actual incrementó sus costos, que pagan los panameños con sus impuestos, directamente descontados de sus salarios, mientras los responsables de este desastre económico, se mueren de la risa en sus palacetes.

Quiero recordarles que, soy el único en Panamá, que ha sido juzgado dos veces por la misma causa de los pinchazos y declarado no culpable.

Fui sometido a un irregular e ilegal proceso de extradición, plagado de falsedades con testigos comprados con cargos diplomáticos y aún así mis abogados demostraron que no era culpable.

En el 2019 se me privó, de ser candidato a la alcaldía de distrito capital, en base a rídículas artimañas… se acuerdan? de que no tenía residencia en Panamá.

En esta ocasión mis abogados recurrirán a las instancias internacionales para denunciar una nueva situación, ilegal e inmoral que busca afectar el derecho de los panameños a elegir.

Señores compatriotas estén claros: en el próximo torneo electoral no estará en juego solo una silla, sino su futuro, su salud, su salario, su prosperidad y su democracia.

La mentalidad de mis adversarios no es pensar en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones; buscan mantener su estatus quo, para no pagar impuestos y que el resto de los panameños no tengan una mejor calidad de vida.

No quieren que los panameños de a pie tengan derecho a medicinas, mejor atención en los hospitales y a una educación de excelencia.

Como mis adversarios no quieren nada de eso, realizan un juicio político para negar tu derecho de elegir a quien tú quieres para vivir mejor.

Una vez gane la elección del 2024, los panameños retornarán al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, solo porque un pequeño grupo político es quien quiere aprovecharse de las riquezas de la nación.

Lo que muchos califican de clientelismo, es el resultado de las necesidades que la mayoría de los políticos no le han solucionado a la población.

Esa gente no piensa en los que viven en San Miguelito, comarcas y en los barrios populares…

El único con derecho a elegir a su mandatario es el pueblo panameño, no los grupos de poder político y económicos que se creen los dueños del país.

Desde el primer momento he demostrado mi inocencia, no se me ha condenado por ninguno de los casos falsos, políticos y con violaciones procesales que se me han armado.A pesar de usar toda la maquinaria del Órgano Judicial y fiscales que no investigan debidamente, por órdenes dictadas desde la Presidencia de la República y de la Corte Suprema.Han sido más de diez años que han durado este calvario, no me han derrotado y usaré todas las herramientas legales para defenderme, tanto a nivel local como internacional.No me derrotarán a pesar de ser víctima de juicios políticos.Gracias a todos los que se quedaron a mi lado, a quienes creyeron en mi inocencia, a quienes lucharon junto a mí y que no se arrodillaron ante las presiones del ejecutivo y el judicial.Ahora que ya soy candidato, oficialmente, lucharé con todas mis fuerzas para lograr un futuro próspero para mi país, sin egoísmos, ni revanchismo.No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño.No hay momento para mirar por el retrovisor, ni para echar hacia atrás, por lo contrario, hay que mirar hacia adelante porque el país no está en condiciones de perder tiempo como ha ocurrido en los últimos nueve años.Hay que trabajar y dejar la vagancia que congela las esperanzas del pueblo.Con la ayuda de Dios y de todos ustedes saldremos adelante de la difícil situación económica en la que se encuentra el país.Confío en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca mi fuero-penal electoral para competir con mis adversarios, en igualdad de condiciones y respetar la democracia… No pido más que eso.Sé que los magistrados actuarán en estricto derecho porque ningún candidato debe ser perseguido políticamente y menos impedir que el pueblo se exprese en las urnas. Respetemos la democracia.Un ultimo mensaje para el gobierno, las elecciones se ganan en las urnas, y no el los tribunales!Muchas gracias por su presencia, en este acto de proclamación del primer candidato a la presidencia de la república del 2024.!Vamos a ganar… vamos a gobernar con el pueblo! Incluyendo a mis adversarios.Dios los bendiga