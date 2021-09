Martinelli: Tienen "pavor" que se sepa verdad del caso "Pinchazos" [ Video]

Panamá- El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo ojalá que se haga público la "patraña política" que se está cometiendo en el juicio del caso "Pinchazos". Aseguró que "tienen pavor que el pueblo conozca que la fiscalía está cometiendo un hecho indebido".

LEE TAMBIÉN: Tribunal ordena investigar irregularidades de cómo se armó caso pinchazos

Publicidad



El Exmandatario reiteró que a través de este proceso no le están haciendo daño a él sino al sistema de justicia y al país porque esto no atrae inversiones al país para una mejor calidad vida a los panameños.

"Ojalá se conozca cómo el expresidente Juan Carlos Varela en complicidad con otros exfuncionarios fabricaron este caso", recalcó.

Adelantó que le escribió una carta al procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo, pidiéndole que "eche para atrás" el juicio oral que se le sigue por los supuestos pinchazos telefónicos.

La petición se da ante lo sucedido ayer en la audiencia, donde el testigo de la fiscalía reiteró cómo el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, orquestó el caso pinchazos telefónicos contra el exmandatario.



Hoy, continúa, el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de "Escuchas Telefónicas".

#NacionalCri El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dice que desea que el juicio de caso "Pinchazos" se haga público para que se conozca la verdad y la "patraña política" que están cometiendo. Video: Luis Ávila. pic.twitter.com/DzWfFDcp9f — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 22, 2021