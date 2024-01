Martinelli ve "nubarrones" sobre Panamá si gana otro candidato

Panamá- "Nubarrones muy feos" sobre Panamá, ve el candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal, si en las próximas elecciones del próximo 5 de marzo gana alguno de los otros candidatos a jefe del Ejecutivo.

Martinelli, también aseguró en Nex Panamá que lo que está en juego durante las próximas elecciones en Panamá "no es si inhabilitan a Martinelli o no", sino que continúe la "impunidad para que sigan las botellas", que la gente no tengan "chen chen en el bolsillo" ni salud ni trabajo ni vivienda.

El exmandatario, quien encabeza la alianza política de los partidos Realizando Metas y Alianza, está convencido de que "Dios sabe por qué hace las cosas", y no va a dejar que "Panamá caiga en esa desgracia", de que gane otro candidato.

Con rostro preocupado, Martinelli aseguró que él ve "nubarrones muy feos" sobre Panamá si gana alguno de los otros candidatos a la presidencia "porque ninguno ha pagado una planilla ni ganaría con un amplio margen de aceptación popular", el cual se requiere para "poder cambiar la ley de la Caja de Seguro Social", agarrar el tema de la "mina por los cachos", y hacer los cambios estructurales que se requieren" en el país.

