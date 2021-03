Martinelli: Voy a ganar las elecciones en 2024

El expresidente de la República y presidente del partido "Realizando Metas", Ricardo Martinelli, prometió hoy que correrá y ganará en las próximas elecciones generales de 2024.

Martinelli, quien pronunció unas palabras a los delegados que participaron en el congreso "Realizando Metas", de forma virtual, donde se logró el 98% de los votos para la oficialización como partido político, se comprometió con los panameños(as) a mejorar la economía en este momento crisis.

"Voy a volver a poner al país de pie, reiteró el exmandatario.... para que el panameño vuelva a tener "chen chen" en su bolsillo, a través de la inversión extranjera, garantía en materia jurídica y la generación de empleos con el desarrollo de megaobras.

El político y líder de "Realizando Metas" enumeró una serie de acciones que desarrollará en plano económico y otros sectores para el progreso del país como:

-Ampliación del Metro hasta Capira.

-Hub de Las Américas para atracción turística desde Bocas del Toro y Darién.

-Bajar el costo de los medicamentos.

- Impulsar un centro energético y financiero.

- Mejorar la ley bancaria para lograr que más panameños y empresarios tenga acceso a préstamos con intereses bajos.

Persecución política a través de la justicia

El exmandatario Martinelli aseguró que es el único panameño que será juzgado dos veces por un mismo caso. Destacó que a lo largo del proceso se le violó sus derechos, se le juzgó sin imputación y se no se respeto el derecho de especialidad.

Lamentó que la justicia haya sido tomada para perseguirlo políticamente a él y a su familia.

Martinelli advirtió que sus enemigos políticos que no podrán frenar sus aspiraciones ni proyecto político.... "Tendrán que matarme".

Diálogo Nacional

El expresidente Martinelli invitó al Gobierno Nacional a convocar a un gran "Diálogo Nacional", como la participación de todos los sectores, para enfrentar la crisis económica y otros probl3mas del país.

"El problema del Gobierno es de todos.... hay que echar para adelanter y empujar al país", resaltó.

Finalmente, expresó que la política le hizo conocer lo peor de las personas, pero también lo mejor de la gente. Yo apuesto a lo bueno, a la esperanza, a los panameños de corazón noble.

No me dejen solo, no les voy a fallar, acompáñenme. La esperanza vuelve, afirmó.

Junta directiva del colectivo

La junta directiva "Realizando Metas" está conformada por:

Presidente Ricardo Martinelli.

Vicepresidentes: José Raúl Mulino, David Virzi, Vicente Gálvez, Lourdes del Carmen Castillo y Francisco Ameglio.

Secretario general:Luis Eduardo Camacho.

Primera subsecretaria general Alma Lorena Cortés.

Segundo subsecretario general: Alejandro Pérez.