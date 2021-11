Mascarilla serÃ¡ de uso obligatorio en diciembre

La mascarilla para evitar los contagios por Covid-19 seguirá siendo de uso obligatorio en el país, según lo anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

La medida se mantendrá vigente durante el mes de diciembre, tiempo de festivadad de la Navidad y el Año Nuevo.

"Debemos manejarnos con mascarilla porque es una barrera importante contra el virus ante las aglomeraciones que se avecinan por las compras de fin de año", indicó el ministro al responder interrogantes de los medios tras la inauguración de la nueva sede del Depósito Nacional de Biológicos en Río Abajo y que será administrado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

LEE TAMBIÉN: Panamá, a las puertas de reglamentar la ley de uso legal del cannabis

Publicidad



Sucre reconoció que se ha registrado un incremento de casos positivos en las provincias de Los Santos, Coclé y Chiriquí luego de las fiestas patrias, no obstante, señaló que el Minsa fortalece los equipos de Trazabilidad y de respuestas rápida para incrementar los operativos en los comercios y en las actividades recreativas con el fin que cumplan con las normas de bioseguridad y solicitar la tarjeta de vacunación o el código QR antes de entrar a las actividades bailables y discotecas.

Destacó que el gobierno nacional encabezado por el presidente Laurentino Cortizo evalúa constantemente la situación de la pandemia y aun no se ha decidido sobre flexibilizar el uso de mascarilla en lugares abiertos.

Resaltó que las provincias de Los Santos y Coclé mantienen los más altos porcentajes de su población vacunada con dos dosis contra la Covid-19, por lo que esa situación lo tranquiliza, ya que los contagios no han requerido hospitalizaciones.

Reiteró el llamado a la población de no bajar la guardia, acudir a los centros de vacunación y seguir las medidas de bioseguridad.