Masiva protesta en la cinta costera

Panamá- Tal y como estaba programado, cientos de personas, miembros de sindicatos, educadores y de la sociedad civil se dieron cita la tarde de este domingo en la cinta costera para protestar en contra de recién aprobado contrato minero, que desde el pasado viernes se convirtió en la Ley 406 de 2023.

Los manifestantes, portando en sus manos banderas de Panamá, banderines de sindicatos, y cartelones, se tomaron los dos paños de la cinta costera 1, en dirección hacia Patilla, Paitilla obstaculizando el tráfico vehicular, mientras coreaban consignas como: "Abajo el contrato minero, abajo" y "Abajo el PRD.

Publicidad

El llamado a protestar hoy fue escuchado por los gremios que desde hace varias semanas vienen manifestándose en contra del contrato minero, muchos de los cuales vestían ropas de color negra, en señal del luto que consideran, significa la aprobación de esta nueva ley a 20 años prorrogables.

Miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), gritaban: "Somos patriotas, no vende patria", porque "Esta patria no se vende", sino que "se defiende".

Previo a la masiva protesta, el Consejo Nacional del Suntracs, efectuó una reunión, luego de la cual realizaron un llamado al pueblo panameño a sumarse junto a ellos a las jornadas de protestas convocadas para mañana lunes en las distintas provincias del país.

"No aceptamos la venta de la patria", "No aceptamos el contrato 'vende patria' minero", "No aceptamos el daño al ambiente", ni la "imposición del Gobierno de Cortizo", al que responsabilizaron, junto a su Gabinete, los 45 diputados que aprobaron este contrato y los 9 "magistrados que no le dio la gana de hacer cumplir su fallo en torno a Minera Panamá", la cual, según recalcó Saúl Méndez, esta "debe estar cerrada, "porque en ley eso es lo que debe ocurrir y lo que aprobaron deben derogarlo".

Méndez recalcó que ahora al pueblo le toca legislar en las calles y a poner orden "a los vende patria que en este país han entregado la nación".

Antes de finalizar la tarde, algunos manifestantes se aglomeraron en la protesta en calle Winston Churchill, en Punta Pacífica, frente al edificio del presidente Laurentino Cortizo, y protestaron de forma pacífica.

Debido al llamado a protestas, el Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá anunciaron la suspensión de clases a nivel nacional.

Por su parte, el Instituto Técnico Superio, (Itse) anunció que las clases se darán de forma virtual este lunes, 23 de octubre, con el objetivo de garantizar el bienestar de los estudiantes, mientras que el personal administrativo laborará de 8:30 a m. a 210 p.m.

Ante el llamafdo a protestas a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo de Panamá activó el Plan de Acompañamiento Ciudadano (PAC) con oficiales de Derechos Humanos para garantizar que estas se desarrollen sin vulneraciones de derechos humanos.