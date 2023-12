'Matar o inhabilitar a RM', únicas opciones para ganarle

Las únicas dos opciones que tiene para derrotar al candidato presidencial, Ricardo Martinelli en las próximas elecciones es inhabilitándolo o matándolo, así lo manifestó el abogado Alfredo Vallarino Alemán.

Vallarino insiste en que quienes buscan impedir que Martinelli corra en las próximas elecciones de mayo de 2024, son capaces de ambas opciones que él denuncia.

Esto lo dice porque de ir a las urnas no hay una fórmula de ganarle al líder de los partidos Realizando Metas y Alianza.



“El análisis de que esto está ocurriendo, es por el tema de que, si dan los tiempos o no, si se logra inhabilitar o no o si van a admitir o no, este no es un discurso de ahora, es un discurso que desde que perdieron dos veces el caso pinchazos, empezaron a ver como hacían con otro caso para poder lograr esto sobre Ricardo Martinelli”, indicó.

El letrado agregó que antes del caso pinchazos ya habían perdido otros 23 procesos legales que le habían abierto a Ricardo Martinelli.



“Usted imagínese un Ministerio Público que le tenga que justificar internacionalmente que 23 veces se equivocó y que no tuvo suficientes argumentos contra una persona, que dos veces se llevó a juicio a esa persona y no se tuvo suficiente para condenarla”, dijo.

Recordó que en Panamá se tenían 16 jueces los cuales habían estado fallando de distintas maneras en diversos casos, por lo que se trajeron una jueza nueva puesta por el “establishment” a la cual le dieron todos los casos que estaban en esos juzgados, se trata de Baloisa Marquínez.

Luego de esto, se tiene un Tribunal Superior con cinco magistrados, “los cuales dijeron no, es que se está acabando el sistema inquisitivo, por lo que no vamos a agarrar ningún magistrado de allí, sino que vamos es a hacer un tribunal nuevo al cual le vamos a llamar Tribunal de Descarga Penal, por lo que poner magistrados nuevos y se ponen dos por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia”, expresó.

Posterior a esto, están las casaciones las cuales tienen que ir a una Sala Penal, la cual cuando entró este Gobierno tenía tres magistrados y fueron reemplazados por Ariadne García, maría Eugenia López y Maribel Cornejo.

Todos estos funcionarios, que tienen que ver con el caso de Martinelli, fueron escogidos por el actual Gobierno.

