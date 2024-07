Mayer: las botellas van pa' afuera

Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz, alcalde y vicealcalde de la ciudad de Panamá, respectivamente, fueron juramentados en el Palacio Municipal Demetrio H. Brid.

Mizrachi expresó su gratitud por la oportunidad de servir a la comunidad, resaltando su asombro al ser elegido por la ciudadanía para el cargo: "De estar en una cárcel a ser el alcalde de Panamá... no hay mayor sentimiento de humildad y agradecimiento después de ocho años de luchar con un sistema que no solo me falló a mí, sino que le falló a todos los ciudadanos".

Mayer exclamó que se encuentra donde está "solo gracias a la voluntad de Dios y la voluntad ciudadana".

El acto contó con la asistencia de varios líderes comunitarios, funcionarios y la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, quienes celebraron este momento significativo para la capital panameña.

El jefe de la comuna capitalina anunció medidas drásticas para enfrentar la situación financiera del municipio. "Vamos a cortar los privilegios. Todas las botellas van por fuera, el que no trabaja no cobra".

El alcalde destacó la necesidad de implementar acciones ante la crisis económica, debido a déficits financieros significativos y una estructura organizativa politizada que requiere reformas urgentes.

