Mayín: Hay que poner un alto a la mafia de las medicinas

"Durante décadas las mafias de los medicamentos y sus cómplices en el sector público han hecho lo que les da la gana con la salud de los panameños y creo que ha llegado la hora de ponerles un alto", señaló la diputada Mayín Correa durante su participación en incidencias de la Asamblea Nacional este martes.

La diputada aseguró que "no es nada nuevo decir que en nuestro país ha existido desde hace mucho tiempo un negociado con los precios de los medicamentos".

"Ese negociado es uno de los actos de corrupción más inhumanos que existen, ya que se está lucrando con la salud de miles de panameños sobre todo los de la tercera edad y los que padecen enfermedades crónicas", explicó la diputada quien añadió que "aquí se aprobó una ley de medicamentos en el año 2001 y la misma ley decía que cada cuatro años había que revisarla, han pasado 21 años y esa ley jamás h sido revisada".

"Mientras tanto una pastilla en Panamá tiene un precio tres, cuatro y hasta seis veces superior que en cualquier otro país, he visto como los panameños denuncian que el precio de una pastilla aquí tiene en mismo costo que tiene toda la caja de pastillas en Colombia, México o España", reveló.

"Quiero hacerles un llamado a mis colegas y al pueblo panameño para que presionen para poner un alto a este inmoral negocio", indicó.

"Yo presenté hace año y medio un proyecto de ley que crea una superintendencia de medicamentos para establecer políticas de abastecimiento de medicinas para la población a precios justos y accesibles, ese proyecto está en la Comisión de Salud que preside el colega Daniel Ramos", dijo.

"Este proyecto busca que se den márgenes de ganancias justaos a quienes comercializan estos insumos y que la ganancia ni caiga sobre el consumidor final que son nuestros ancianos y enfermos", aseguró.

"Quiero hacerle un llamado al presidente de la Comisión de Salud, el colega Ramos, para que se discuta lo antes posible este proyecto, pero por Dios, que se haga algo para bajar los precios de las medicinas, aquí hay gente muriendo porque no tienen para comprar medicamentos, y ni el Seguro ni el Ministerio de Salud las tienen en su cuadro básico", finalizó.

