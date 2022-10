Mayín: Nunca me he prestado para negociaciones de recámara

La diputada Mayin Correa afirmó que “Es un hecho público y notorio, que nunca me he prestado para negociaciones de recámara ni matraqueos bajo la mesa.

Correa reacciona de esta forma en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Diputado Benicio Robinson, haciendo referencia a una publicación aparecida en la columna TAL CUAL, del diario La Prensa del 19 de octubre pasado.

La publicación dice: “PIÑATA. Se conoció que la ratificación del contrato ley de la minera en la Asamblea nos saldría cara a los contribuyentes. Y aunque el pago no se haría cash, el voto afirmativo de los diputados se pagaría en proyectos comunitarios. A cada diputado del PRD le tocará 2 millones en obras; a 10 de los traidores de CD, 1 millón, pero a F.J.Y y M, 2 millones cada uno; mientras que a los panameñistas y los Molirena, 500 mil para cada uno. ¿A cuál disidente de CD dejaron por fuera?”.



´ Obviamente, a mí y al circuito que represento”, dice Correa en la carta.

“Deseo dejar clara mi postura, en el sentido de EXIGIR que cualquier destino que se le dé a fondos públicos, relacionados con la ratificación del contrato ley con la Minera Panamá, sea invertido directamente a obras de mejoras de centros escolares, de salud y deportivos en mi circuito 8-8”, señaló la Diputada Mayin

“Quiero manifestarle, señor presidente, que aunque no me consta la veracidad del contenido de la publicación citada, que no ha sido aclarada oficialmente, así que la asumo como cierta, sí deseo dejar clara mi postura, en el sentido de EXIGIR que cualquier destino que se le dé a fondos públicos, relacionados con la ratificación del contrato ley con la Minera Panamá, sea invertido directamente a obras de mejoras de centros escolares de Don Bosco, Juan Díaz, San Francisco, Río Abajo y Parque Lefevre”, explicó la diputada en su misiva.

