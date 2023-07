Mayín propone ley de contratación de personas mayores de 55 años

La diputada Mayin Correa presentó a la Asamblea Nacional, este miércoles, el Anteproyecto de Ley “Que crea un incentivo fiscal para promover la contratación laboral de personas que cuenten con 55 años o más” de edad.

Explicó que "este proyecto de ley pretende incentivar la contratación de personas con 55 años de edad o más, ofreciendo a los empresarios una serie de beneficios fiscales, con el objetivo de que resulte atractiva la alternativa de contratar personas con la edad en referencia. Haciendo deducible el monto total del salario y las prestaciones pagadas durante cada periodo fiscal, pro cada trabajador que haya prestado sus servicios”.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad

Los especialistas en recursos humanos de Panamá, señalan que más del 50% no toma en cuenta a ninguna persona que tenga más de 55 años como elegibles, al momento de examinar sus hojas de vida. En el último año, un 33% sólo consideró a menos de cinco personas, y un 3% a menos de 20 personas. Este panorama se repite en otros países de la región, como Ecuador, Perú, Chile, Argentina.



“Al parecer, alcanzar una edad avanzada representa la culminación de una vida y el correspondiente envío al descanso que, en muchas ocasiones, no es deseado. Lo irónico de esto, es que la experiencia alcanzada, a través de la trayectoria propia de la vida laboral, pierde todo su valor pues, al momento de elegir a quién contratar, siempre se escogerán a talentos jóvenes sobre personas de mayor edad”, señaló la Diputada Correa al momento de sustentar su proyecto de ley.



Los empresarios prefieren desechar las solicitudes de empleos de los adultos mayores de 55 años. “Este escenario pone de relieve el hecho que los empresarios prefieren invertir en capacitación y entrenamiento de talento jóvenes, frente a contratar a aquellas personas que, en un momento dado, puedan aportar en base a su experiencia”, indicó.



Una posible explicación, la encontramos en la reducción de costos operativos, es decir, que contratar a personas más jóvenes impacta directamente en el salario que ofrecen pues, una persona con más edad y experiencia, representa una erogación salarial más alta, pues las condiciones de ésta última lo ameritan, explica el texto del proyecto de ley.



Las disposiciones vigentes permiten la libertad de empresas, y con ello se hace extensivo la posibilidad de ejercer el comercio libremente, por lo que no existe ninguna obligación, por parte de las empresas, en contratar a personas que cuenten determinadas condiciones y la edad, en este caso, de 55 años o más, resulta una condición obligatoria para ser contratado.



Contenido Premium: 0