Mayoría de auxilios del Ifarhu eran para estudiar inglés

Una investigación realizada por el excontralor José Chen Barría a 89 de las 106 páginas sobre listado de auxilios económicos facilitados al público por el IFARHU, revela que cerca del 75% de los auxilios dicen que son para estudiar inglés como segundo idioma.

Las instituciones indicadas concentran gran suma de auxilios económicos son: CENTENNIAL COLLEGE más de 300 auxilios; NEXT INTERNACIONAL BUSINESS SCHOOL más de 100; THE LANGUAGE COMPANY más de 100; AVALON SCHOOL OF ENGLISH más de 75; ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS más de 75 auxilios; WILKES UNIVERSITY más de 75 auxilios; CENTER FOR ENGLISH STUDIES más de 60; GEORGE BROWN COLLEGE más de 40; MARSHALS UNIVERSITY 50; CENTER SEDA COLLEGE más de 160; NED TRAINING CENTER más de 50; ENGLISH LANGUAGE CENTER más de 50; UNIVERSITY MIDWAY COLLEGE más de 25 y RIVERSIDE FLIGHT CENTER, más de 40 auxilios.

El gobierno publicó hace una semana la información sobre los auxilios y beneficios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), que fueron otorgados del 2014 a 2024, por un monto de $380.8 millones.

El listado presenta a 23,631 beneficiarios en 10 años. La categoría de auxilios económicos registró $93,362,391.80 millones para 3,580 beneficiarios.

El portal Claridad Panamá destacó recientemente que el 40% de los 26,363 auxilios económicos otorgados en los últimos 10 años, fueron a la Policía, sin incluir familiares.

Señalan que hay cursos en la DEA, Estados Unidos, Colombia, Perú y Columbus University, entre otros. No solo pagamos las jubilaciones jugosas de los comisionados, sino también sus estudios, a pesar del impresionante presupuesto que poseen, añadió el medio digital del movimiento popular.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio