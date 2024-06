Migraña: Hábitos y alimentos que debes evitar

En algún momento, todos hemos escuchado a un compañero o un familiar decir que tiene migraña, pero sabe usted cuáles son los factores más frecuentes que la provocan. El doctor Fernando Gracia, neurólogo del Hospital Santo Tomás, explicó que lo primero es entender la migraña como una cefalea primera, es decir un dolor de cabeza a partir de mecanismos internos del cerebro.

De acuerdo con el especialista se distingue cuando un paciente tiene cuatro o más episodios en el año con características como: dolor palpitante (de un lado y puede durar varios días), sensibilidad a la luz y ruido, náuseas y vómitos y en algunos casos viene precedido por trastornos visuales (luces brillantes, estrellas o líneas).

Gracia destacó que su padecimiento se relacionado con una tendencia genética hereditaria y algunos factores desencadenantes como: el alcohol, la cafeína, comidas atrasadas, ejercicio, alimentos como chocolate y queso blanco, menstruación, olores a perfumes, trastornos del sueño, fumar, estrés, cambios de clima y anticonceptivos orales.

“Hay elementos que pueden hacer que se incremente una migraña como la genética, el 50% de los pacientes que tienen una crisis de migraña tienen algún familiar que le ha dado una crisis”, comentó el médico durante el foro de Pfizer “Migraña: una enfermedad invisibilizada”.

Esta enfermedad impacta directamente la vida cotidiana (laboral, actividades sociales y estudio) de quien la padece, siendo las mujeres mayormente quienes sufren, esto debido a la parte hormonal o su genética, además, ellas requieren hasta seis días de reposo al año debido a la migraña, según el doctor. Los ataques de migraña impactan principalmente a las personas entre los 35 y los 45 años (es decir edades productivas), y pueden durar hasta 72 horas.

Cómo evitarlo

El neurólogo manifestó que para evitar esta enfermedad lo primero es comenzar por cambiar el estilo de vida.

“Los más importantes son los estilos de vida, y los usos de tratamientos no farmacológico, tener buenos hábitos alimentarios y de sueño, hacer ejercicio, no fumar, no licor en exceso, estabilidad familiar y manejar el estrés (laboral), señaló Gracia.

Destacó que, existen vías farmacológicas para migrañas leves como los antinflamatorios, acetaminofén, entre otros medicamentos.

Por último, destacó que lo más importante son los tratamientos preventivos (bloqueadores beta, antidepresivos, neuromoduladores y antagonistas de los canales de calcio) para evitar que las migrañas sean tan frecuentes.

Cifras

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que casi la mitad de los adultos entre 18 y 65 años han tenido al menos un dolor de cabeza en el último año y más de 30% ha padecido migraña, mientras que Global Burden of Disease (por sus siglas en inglés), la prevalencia de la migraña incrementó de 721.9 millones de casos de 1990 a más de mil millones en el año 2019.

La tasa de la migraña en Centro y Sudamérica es de un 16.4%, mientras que la global es de un 11.6%.

En tanto, el neurólogo manifestó que en Panamá no se manejan cifras como tal, pero si existe un estudio, realizado hace años, que señala que hay un 16% de panameños que tienen en algún momento una crisis de migraña, incluso a los consultorios han llegado casos de niños con este padecimiento, destacó que los tratamientos son los mismos que un adulto.

La migraña es la segunda causa de discapacidad neurológica en el mundo.

