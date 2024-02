Miguel Antonio: fallo de Corte no tumba candidatura de RM

El catedrático Miguel Antonio Bernal sostuvo que quien decide si corre o no el candidato presidencial Ricardo Martinelli, no es ese fallo de la Sala Penal, es el Tribunal Electoral... lo de la Corte no tumba candidatura.

El Doctor en Derecho puso en duda que Martinelli no pueda correr en los comicios del 5 de mayo, a pesar que reconoció que entre la Corte Suprema de Justicia hay un jueguito raro de pitcher a catcher.

El abogado también dijo que todo es como un "abrebocas" y hay que ver el campo geopolítico con la sucedido en Venezuela con la inhabilitación de María Corina Machado; lo que ocurrió en Guatemala con Bernardo Arévalo de León, pero en Panamá estamos accionando como si fuéramos una isla de espalda al mundo.

Miguel Antonio también cuestionó el comportamiento político de los candidatos presidenciales que no exigen mayor democratización... deben leer el Manual de Carreño.

Además lamentó que el caso contra el candidato Martinelli se haya politizado y personalizado.

Bernal advirtió que la Casación del caso New Business, no debió resolverse sin antes agotar otras iniciativas jurídicas en circulación...eso es como entrar en el dormitorio de una casa sin pasar primero por la sala.

El veterano luchador civilista y antimilitarista dijo en Radio Ancón que lo grave no es que se lo hagan solo a Martinelli, sino que al resto de los panameños también le violen el debido proceso y el derecho a interponer acciones legales.

Miguel Antonio Bernal alertó ante el peligro de ir a una elección con esa cantidad de odios y rencores que están sembrando en Panamá... yo no sé qué pasará en mayo en este país.

Para Bernal, ahora en Panamá no manda la ley, ni el debido proceso, sino el capricho.

