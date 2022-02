Minsa denuncia a la Resistencia y éstos alegan que van Corte Penal

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de su titular Dr. Luis Francisco Sucre, presentó una solicitud ante el Ministerio Público para que se investigue si el “grupo jurídico médico por la resistencia” ha incurrido en la comisión de algún delito tipificado en el Código Penal en Panamá tras ofrecer declaraciones en los medios de comunicación y redes sociales instando a la población a no vacunarse contra la COVID-19, utilizando información falsa.

Se alega que se han realizado declaraciones mal informando e instando a la comunidad a no vacunarse, aseverando infundadas consecuencias para las personas. El Minsa advierte que han procedido con la aplicación de sanciones administrativas por violaciones a normas sanitarias a miembros del prenombrado “grupo”.

El abogado Alexis Sinclair alegó que se "quiere acallar a La Resistencia y estamos siendo advertidos que si no callamos, seremos detenidos. Si nuestra lucha merece un encierro y el pueblo no se muestra solidario, habremos perdido la batalla, pero no la guerra", añadió.

Sinclair sostiene que no se oponen a la vacunación, sino a que se les obligue a vacunar y anunció que cuando termine el gobierno de Cortizo interpondrán acciones ante la Corte Penal Internacional. Además sostuvo que detrás de todo hay un gran negocio y buscan ganancias inoculando a millones de panameños.