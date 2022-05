Minsa: No cerrarán el año escolar pese aumento de casos Covid-19

Los ministros de Salud, Luis Francisco Sucre y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos sostuvieron este lunes una reunión de coordinación donde analizaron diversos puntos que tienen por objetivo mitigar el incremento de casos positivos por Covid-19 en los centros educativos.

El ministro Sucre señaló que en algunos centros escolares se ha detectado un aumento de casos positivos entre los estudiantes por lo que se evalúo reforzar algunos criterios y equipos que actualmente dan seguimiento al comportamiento del virus en las escuelas.

Indicó que se implementarán “tareas extras” para brindarle mayor seguridad a los educadores y estudiantes.

El titular de salud precisó que el año lectivo se mantiene normal y no se ha planteado el cierre; sin embargo, se tomarán decisiones en algunos planteles de acuerdo con los indicadores en el número de casos.

“Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología respiratoria por más leve que sea, como la secreción nasal, dolor de garganta etc., no debe asistir a dar clases; igualmente debe ser reportado para que se proceda hacer la prueba de hisopado y no poner en riesgo al resto del plantel”, dijo Sucre.

Agregó que el Minsa realiza en estos momentos inspecciones en diversos centros escolares para asegurar que se está cumpliendo con las normas de bioseguridad y refuerza los programas de promoción para tratar de impactar en la conciencia de los estudiantes sobre el riesgo que conlleva el contagiarse de la covid-19.

Por su parte, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos indicó que a la fecha se han registrado un total de casos acumulados de 1, 243 contagios en las escuelas de los cuales el 40% corresponden a los estudiantes, docentes y administrativos.

El foco principal está en los estudiantes adolescentes y los grupos de educación media, recalcó la titular de Educación.

“Hoy nos fortalecemos una vez más como equipo para dar seguimiento a lo que están haciendo los comités escolares Covid regionales y evaluar lo que ejecutan los directores regionales como los del Minsa como los del Meduca, en la aplicación de los protocolos de bioseguridad en las escuelas y estar pendiente de cualquier requerimiento”, señaló la ministra Gorday de Villalobos.

Adelantó que entre las acciones que se llevarán a cabo en los próximos días es la reunión con los regionales de salud y de educación para poder dar el acompañamiento y realizar los hisopados.

Dejó claro que un punto importante para combatir el Covid-19 en las escuelas es que los directores de centros educativos reporten inmediatamente de forma oficial cualquier información que tengan de contagio para generar la logística y todo lo que requiera a los protocolos que rigen tanto la resolución del Meduca como los protocolos de bioseguridad.

Sobre la vacunación en los estudiantes dijo que ya se encuentra en un 90% y el personal docente más del 93% y agregó que en el programa de salud escolar que se mantienen en conjunto con el Minsa y la C.S.S. en los centros educativos con el propósito de dar atención a los estudiantes y reforzar las medidas de bioseguridad ante la covid-19 enfocados a no bajar la guardia.

