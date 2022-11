Minsa recomienda no uso de Buvacaína y Bupivacaína

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA), comunica de manera responsable y haciéndose eco de información que circula en diarios de México, generada por el Comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), donde se recomienda la no utilización de la Buvacaína pesada 15 mg/30 ml., de los lotes B22M142 y B22E872 y Bupivacaína de los lotes B22A263 y B20J500, debido a las reacciones adversas que se han presentado como la meningitis aséptica.

Esta información ha sido emitida de manera formal por la Autoridad Reguladora de Medicamentos de México, Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) mediante resolución; quienes están investigando los casos para dilucidar las causas de estos, mientras se realiza esto, de manera responsable esta dirección se mantendrá alerta y cualquier información sobre el tema será transmitida por los canales regulares del Ministerio de Salud.



La directora de Farmacia y Drogas del MINSA, Elvia Lau, destacó que en la base de datos aparece registrado el producto descrito, que pese a no recibirse reportes de afectaciones o de alguna reacción adversa relacionada con meningitis aséptica, se eleva a la ciudadanía la solicitud de la no utilización de los lotes descritos.

