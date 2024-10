Mon: 34 mil funcionarios laboran en la CSS

La cuestionada planilla de la Caja de Seguro Social (CSS) vuelve a levantar polvo, con más de 34 mil colaboradores entre médicos y administrativos. Para muchos, esa cifra es descomunal y aseguran que recortar ese gasto podría aliviar las arcas de la institución, que no anda en sus mejores momentos.

La pregunta para el nuevo director de la institución, Dino Mon, es: ¿habrá recortes?



En medio de un recorrido por la Policlínica Presidente Remón, Mon fue claro y directo: “No hay nada más que hacer que trabajar a favor del asegurado”. Con 90 destituciones y una auditoría en proceso, el nuevo jefe se muestra cauteloso, aunque prometió arreglar el deterioro de las instalaciones.

Mientras tanto, los asegurados esperan ansiosos que Mon resuelva el enredo de las citas médicas. "No es fácil, pero estamos trabajando en formar más especialistas", dijo. Los cambios llegarán poco a poco, y quizá para el próximo año se empiecen a notar.

Además del recorridopor la policlinica donde pudo constatar el deterioro de algunas área y conversar con los asegurados, quienes le presentaron sus quejas, Mon visitará la Ciudad de la Salud, donde ya arrancaron las cirugías de ortopedia.

Pero, entre tanta expectativa, también se sigue ventilando la denuncia por la pérdida de más de 2 millones de dólares en medicamentos vencidos bajo la dirección de Lau Cortés.

