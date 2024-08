Mon anuncia Plan de Emergencia para CSS y evita hablar de medidas paramétricas

La Comisión de Credenciales recomendó ayer al pleno de la Asamblea Nacional designar como director de la Caja de Seguro Social (CSS), el actuario Dino Mon Vásquez.

En una votación a eso de las 2:00 a.m., Mon recibió 6 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

Mon, de 55 años y oriundo de Chepo, tiene estudios de ciencias actuariales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo una maestría en investigación de operaciones con especialización en optimización financiera.

El nuevo director promete ejecutar un Plan de Emergencia de 100 días para atacar la mora quirúrgica y disminuir el tráfico de pacientes en el cuarto de urgencias, donde deben esperar camas sentados en una silla de ruedas por 36 horas.

El Plan de Emergencia incluye también un abastecimiento de medicamentos en conjunto con el Ministerio de Salud y la gestión de citas vía celular.

Para Dino Mon, antes de reformas que impacten a la gente, la CSS debe mirar primero hacia adentro, debe mejorar sus procesos internos, establecer controles severos, poner límites y generar ahorros, perseguir a como dé lugar la evasión de la cuota obrero-patronal.

Además, dijo que cree mucho en la robótica, la inteligencia artificial y la telemedicina, pero será un funcionario de puertas abiertas y entiende que la gente no es un número, sino seres con sangre y huesos.

Mon anticipó que las reformas no incluyen privatización, sino optimización, mejoras de los sistemas y el saneamiento de la CSS.

Sin embargo, aclaró que externalizar servicios no implica privatizar, sino convivir con una serie de necesidades y dar soluciones.

Reconoció que fue parte de las reformas del 2005 y quizás no fue la que había soñado y no hubo seguimiento para concluir un sistema sostenible en el tiempo... nos faltó concertación y decisión y la población no entendía el problema, cuando el mayor enemigo de una reforma social, es la realidad.

Mon dijo a los diputados que no va a esconder nada, va a traer números claros, sin maquillaje para lograr una reforma consensuada, equilibrada y sostenible, pero reconoció que no puede pedirle a la población que haga un primer esfuerzo, si la CSS no se pone primero el cinturón.

Reveló que en la CSS hay 34 mil funcionarios: 14% personal médico, 12% enfermería, 30% labores auxiliares y 24% administrativos

Dino Mon reveló que en la CSS no se mide nada, se inventa... soy actuario, me gusta medir, pero todas las cifras que tienen cada vez que las veo se caen.

El futuro director sostuvo que hablar de incremento de edad de jubilación o de cuotas... es decir medidas paramétricas, lo único que provoca es poner el esfuerzo primero en la población, cuando todo debe arrancar es desde adentro de la CSS.

También prometió tener la información a la vista de todos, las actas de la junta directiva serán públicas y no como hoy que son un tabú.

