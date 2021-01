Mueren hermanos gemelos de la presentadora Siria Miranda

La presentadora de noticia Siria Miranda revela a través de sus cuentas en redes sociales el terrible momento que hoy vive. El segundo de sus hermanos gemelos, pierde la batalla contra el Covid-19.

Siria pasa un difícil momento, ya que hace solo 7 meses había perdido a su padre y ahora a sus dos hermanos, David y Agustín.

Agustín trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y según indicó Siria, amaba la carrera diplomática.

La presentadora colgó este mensaje en su cuenta de Instagram:

Quizá la publicación más triste y dolorosa que verán en mi cuenta....

Mis hermanos menores, David y Agustín, los gemelos.

Diosito los trajo a la vez a este mundo y ahora practicamente así mismo se los lleva.

Jóvenes, llenos de sueños aún por cumplir. Un corazón noble y cristalino, una pasión a veces envidiable por sus reapectivos trabajos. Un amor incondicional para toda la familia, ambos siempre pendientes y preocupados. No tuvieron hijos pero como tíos ejercieron muchas veces ese rol paterno.

Tan positivos, siempre reídos, haciendo alguna broma y sacándonos carcajadas a mi y a Diego.

Mis piropeadores de todas las tardes al verme en tv, siempre pendientes de un partido de la Sele, el Real o los Steelers.

Escuchar sus logros profesionales siempre me hacía sentir orgullosa de ustedes.

Desde chiquitos fueron tan apegados a mi, para estudiar, para jugar, para dormir.

Y aunque aún no lo crea y no logre asimilarlo, la voluntad de Dios es perfecta.

Como fue en vida, seguirán acompañando ahora en el cielo a nuestro padre, que partió hace 7 meses. Ahora tendremos 3 angelitos que desde arriba seguiran regalándonos amor.

Lucharon como guerreros en UCI desde Navidad, el virus no les dio tregua.

Solo puedo agradecer a Dios por sus vidas, sus enseñanzas, su legado y por tanto amor que recibimos de ustedes.

David y Agustín los amaremos y llevaremos en nuestros corazones eternamente. Descansen en Paz ❤